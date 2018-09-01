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هني يتمرد على قرارات مدربه

  03 سبتمبر 2018 - 14:24   قرئ 6 مرة   0 تعليق   أخبار المحترفين
هني يتمرد على قرارات مدربه

أبدى الدولي الجزائري سفيان هني، لاعب فريق سبارتاك موسكو الروسي، غضبه من قرار مدربه الإيطالي ماسيمو كاريرا بعدم التعويل عليه ضمن التشكيلة الأساسية للفريق، وذلك من خلال جملة من التغريدات نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في سياق ردّه على تساؤلات بعض مناصري النادي حول سبب غيابه عن المباريات الأخيرة للفريق.

وقال هني، في تغريدة أولى "لا أعلم سبب استبعادي.. أنا أكثر شخص يشعر بخيبة أمل من هذا القرار.. لا أفهم صراحة ما يحصل معي".

وأضاف في تغريدة ثانية "لم يحصل أبدا أننّي صرّحت بكوني أرفض اللعب في غير مركزي.. أنا لاعب محترف وأكّدت لمدربي أنني جاهز للعب في أي مكان يختاره لي.. كل ما أرغب فيه هو الحصول على وقت لعب كاف".

وظهر القائد الأسبق لأندرلخت البلجيكي في 65 دقيقة فقط خلال الموسم الحالي، وذلك بسبب الخيارات الفنية لمدربه الإيطالي الذي فضل التعويل على لاعبين آخرين في مركز صانع اللعب.

وأدى هذا الغياب الطويل للاعب عن المستطيل الأخضر لخروجه من حسابات جمال بلماضي، المدرب الجديد للخصر، الذي لم يوجه إليه الدعوة للمشاركة في مواجهة غامبيا، في إطار التصفيات المؤهّلة لأمم أفريقيا الكاميرون 2019.

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