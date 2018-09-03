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ألبرايتون يتحدث عن محرز وغزال

  14 سبتمبر 2018 - 14:37   قرئ 74 مرة   0 تعليق   أخبار المحترفين
ألبرايتون يتحدث عن محرز وغزال

تحدث مارك ألبرايتون نجم ليستر سيتي، عن المقارنة بين زميله الحالي رشيد غزال وزميله السابق رياض محرز

وكانت للنجم الإنجليزي تصريحات، أوضح فيها رؤيته في الموضوع، فقال عن اللاعب القادم من موناكو:"إنه مختلف عن رياض ولا أعتقد بأنه سوف يحب المقارنة"، وتابع ألبرايتون: "إنه جيد بقدر ما هو رياض وقد يرغب في القيام بنفس مسيرة رياض، غير أنه سيُريد أن يكون لاعبا له أسلوبه الخاص"

واعترف نجم ليستر سيتي بوجود المقارنات بين اللاعبين، بسبب وجود بعض أوجه التشابه، فتابع قائلا: "أظن أن الحديث عن المقارنة انطلق لأنه استقدم ليس ليحل محل محرز بل لملء الفراغ بعد رحيله، من الواضح بأنه جزائري كذلك وله نفس أسلوب رياض، لذلك فإن المقارنات ستوجد بالفعل"، وعن بدايات غزال في ليستر، قال ألبرايتون معلقا: "لقد بدأ بهدوء وهو يخرج من نفسه الآن، سيكون مثيرا للاهتمام رؤية ما سيجلبه للمجموعة"، قبل أن يختتم متوقعا نجاحه: "من حيث قدراته، لقد أظهر بالفعل ما هو قادر عليه، لقد سجل بعض الأهداف الجميلة في التدريبات ولديه هدفين في المباريات. نأمل أن يتمكن من الانتقال إلى قوة أخرى

 

 

 

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