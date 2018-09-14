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ماندي و بودبوز استبعدا من مباراة "أوروبا ليغ لهذا السبب

  05 أكتوبر 2018 - 14:54   قرئ 44 مرة   0 تعليق   أخبار المحترفين
ماندي و بودبوز استبعدا من مباراة "أوروبا ليغ لهذا السبب

لم يشارك كل من عيسى ماندي ورياض بودبوز في مباراة فريقهما ريال بيتيس أمام نادي دوديلانج من دولة لوكسومبورغ ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في الدوري الأوروبي

ولم يتوانى المدرب الإسباني انريكي سيتيين سولار في إراحة الثنائي تحسبا للتحديات القادمة وخاصة على مستوى الدوري، سيما إن تعلق الأمر بـ ماندي الذي لعب قبل لقاء اليوم جميع الدقائق مع فريقه كأكثر اللاعبين تمثيلا للفريق الأكثر شعبية في الأندلس هذا الموسم، أما بودبوز فلعب آخر مبارتين

ويتصدر العملاق الإيطالي ميلان ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاطك بعد فوزه على أولمبياكوس اليوناني بثلاثية مقابل هدف واحد، فيما يحتل بيتيس المرتبة الثانية بـ 4 نقاط، يليه الفريق اليوناني بنقطة واحدة، ثم دوديلانج برصيد خال من النقاط

ومن جانب آخر لعب الجزائريان مهدي زفان (90 دقيقة) وبن سبعيني (62) مباراة فريقهما رين أمام أستانا الكازاخستاني، حيث خسرا بنتيجة 2 – 0 ليتراجعا رفقة النادي الفرنسي إلى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يتصدر أستانا الترتيب بأربع نقاط، علما بأن بن سبعيني دخل بديلا في الدقيقة الـ28 بعد إصابة زميله لودوفيك بال

 

 

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