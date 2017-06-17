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فيما أكد مونشي أن روما اقترحت عليه عرضا تاريخيا

محرز يتصل بمسؤولي برشلونة ويطلب منهم ضمه!

  13 أوت 2017 - 10:12   قرئ 25 مرة   0 تعليق   أخبار المحترفين
محرز يتصل بمسؤولي برشلونة ويطلب منهم ضمه!

 فجرت تقارير صحفية اسبانية صادرة أمس، مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكدت أن مسؤولي نادي برشلونة تلقوا اتصالات من الدولي الجزائري رياض محرز يطالبهم من خلالها بضمه ليكون خليفة نجمهم الراحل البرازيلي نايمار.

 
عاد الحديث في الوسط الإعلامي الاسباني عن إمكانية تعاقد برشلونة مع نجم الخضر وليستر سيتي الإنجليزي رياض محرز خلال الصائفة الحالية، غير أن الأخبار التي تناقلتها أمس، صحيفة «سبورت» الكاتالونية، حملت الكثير منأن محرز، ربط اتصالات مع مسؤولين بارزين في برشلونة وعرض عليهم خدماته، وأوضحت الصحيفة أن أحسن لاعب في إنجلترا سنة 2016، يرى في نفسه البديل الأمثل لخلافة نايمار الذي التحق بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، غير أن الصحيفة ذاتها أبرزت بأن محرز لا يدخل ضمن اهتمامات مسؤولي «البارصا» الذين يريدون كوتينهو أو ديبالا أو ديمبيلي بديلا للنجم البرازيلي، جدير بالذكر أن محرز كان قد عبر في الكثير من المناسبات عن اعجابه بالبارصا وانشرت صورة له وهو بقميص النادي ما فتح باب التأويلات الموسم الماضي عن إمكانية تعاقد مسؤولي «البارصا» معه، إلى ذلك، نشرت مواقع فرنسية أمس، تصريحات لمونشي، المدير الرياضي لنادي روما أكد من خلالها أن ناديه ينتظر رد ليستر سيتي بخصوص العرض الأخير والذي وصفه بالأعلى في تاريخ النادي، كما أكد ذات المتحدث أن إدارة روما غير مستعدة لرفع العرض وأنها تبحث عن بدائل أخرى في حال تمسك إدارة ليستر برفضها للعرض المقدم بقيمة 35 مليون أورو.
 
أسطورة ليفربول يصفه باللاعب المثالي ويطالب بضمه

وصف ستان كاليمور أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، لاعب «الخضر» رياض محرز بالمثالي، ناصحا إدارة «الريدز» بالإسراع في التعاقد معه وضمه إلى تشكيلة الألماني يورغن كلوب، وفي رده على خرجة نجم الفريق فيليب كوتينيو، الذي طالب إدارة الريدز بتسريحه للرحيل إلى برشلونة، كتب محلل قناة روسيا اليوم في نسختها الإنجليزية عبر صفحته في تويتر «محرز لاعب مثالي ويليق بليفربول، أود وبشدة من ادارة ليفربول التعاقد معه لأنه يحتاج الى التحدي، وكل ذاك الحمار خارجا (يقصد كوتينهو).
 
  ل ص
 

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