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فيما صنفه زميله سيمسون بين أفضل لاعبي العالم

الإنجليز يطالبون «كوتينيو» الاقتداء بمحرز

  22 أوت 2017 - 11:00   قرئ 1 مرة   0 تعليق   أخبار المحترفين
الإنجليز يطالبون «كوتينيو» الاقتداء بمحرز

 ارتفعت أسهم الدولي الجزائري رياض محرز بشكل كبير في إنجلترا، بفضل تفانيه مع ناديه ليستر سيتي وتألقه في مباريات الفريق رغم رغبته في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في حين تراجع مستوى عديد من النجوم في إنجلترا الذين يمرون بنفس وضعية لاعب الخضر.

 
نوهت التقارير الإنجليزية مطولا بما يقدمه رياض محرز واحترافيته في تشريف عقده الذي يربطه مع ليستر سيتي، وطالبت في المقابل نجم ليفربول فيليب كوتينيو بالاقتداء بلاعب الخضر قبل التفكير في الرحيل عن «الريدز». وأعدت صحف «التليغراف» والإكسبراس» و»الديلي ستار» تقارير خاصة بمحرز، وأشادت بروح الالتزام والتألق الذي أظهره في مباراتي أرسنال وبرايتون، ولم يسلك طريق التمرد مثلما فعله الثنائي فان ديك الذي يرفض اللعب مع ساوثهامبتون حيث يريد الانتقال إلى ليفربول، أما نجم هذا الأخير كوتينيو فيصر على الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف. وحتى خارج إنجلترا توجد أمثلة عن ذلك، على غرار جناح بوروسيا دورتموند عصمان ديمبلي الذي يطالب هو الآخر ببيعه للعملاق الكتالوني اليوم قبل الغد.
 
سيمسون: «محرز مثل مارادونا وأتمنى بقاءه معنا»
 
وصف المدافع الأيمن لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، داني سيمسون، زميله في الفريق الدولي الجزائري رياض محرز، بواحد من أفضل اللاعبين في العالم، كما عرج للحديث عن مستقبله الذي يصنع الحدث في إنجلترا، مبرزا أنه يتمنى مثله مثل باقي لاعبي ليستر سيتي بقاء محرز لموسم آخر، وقال: «الجميع في انتظار قرار محرز الأخير، نحن أيضا نترقب وكلنا نريد بقاءه معنا، فهو من بين أفضل اللاعبين في العالم في السنتين الأخيرتين». وأضاف اللاعب الإنجليزي: «أيام فقط وينتهي الميركاتو وأتمنى بقاء محرز في ليستر، فالجميع يعرف قيمة هذا اللاعب وأي نادي يتمناه في صفوفه». وفي ختام حديثه، شبه سيمسون زميله بالأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، وقال: «إنه يتمتع بمهارات كبيرة وقادر على قلب نتيجة أي مباراة في لقطة واحدة، أحب اللعب إلى جانبه، خاصة على الرواق الأيمن، فهو ينطلق كالسهم ويريد مراوغة الجميع مثل مارادونا، وعندما يكون في أفضل أحواله من الصعب إيقافه».
 
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