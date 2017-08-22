توتنهام سيقدم عرضا رسميا لمحرز في اليومين المقبلين

أكدت تقارير صحفية إنجليزية صادرة أمس، أن إدارة نادي توتنهام الإنجليزي ستقدم عرضا رسميا للدولي الجزائري ونجم ليستر سيتي رياض محرز من أجل ضمه إلى الفريق في الميركاتو الحالي.

خص موقع «غير سوف بيز» الإنجليزي مقالا مطولا أمس، تحدث فيه عن لاعب الخضر رياض محرز، وأوضح المصدر ذاته أن لاعب لوهافر الفرنسي الأسبق يعد أولوية بالنسبة لإدارة توتنهام التي تحضر لتقديم عرضها في الساعات القليلة المقبلة لمحرز، لاسيما أن 4 أيام فقط تفصل عن نهاية الميركاتو الصيفي الجاري. وأبرز صاحب المقال أن محرز الذي هو محل اهتمام أرسنال وروما أيضا، يعتبر من أحسن اللاعبين المهاريين في البريميرليغ، وهو ما يحتاجه نادي توتنهام. من جهتها، أبرزت صحيفة «تيلغراف» أن مسؤولي واتفورد الإنجليزي ما زالوا مصرّين على ضم مهاجم ليستر سيتي والمنتخب الجزائري إسلام سليماني في الصائفة الحالية، رغم أن مدرب ناديه لمّح بعد تألقه في كأس الرابطة بثنائية أمام برايتون إلى نيته في إبقائه ضمن تعداده. وذكرت الصحيفة ذاتها أن مدرب واتفورد ماركو سيلفا، الذي درب سليماني في وقت سابق مع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، أصر على إدارة ناديه لجلب مهاجم الخضر قبل انقضاء الميركاتو، ومن المنتظر أن يقدم واتفورد عرضه إلى مسؤولي ليستر في الأيام القليلة المقبلة.