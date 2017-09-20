سليماني يُسجل على طريقة الكبار في شباك ليفربول

قاد إسلام سليماني ناديه ليستر سيتي للتأهل في كأس رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، عندما ساهم بقسط وافر في الفوز على حساب الضيف ليفربول سهرة أمس في ملعب "كينغ باور"

وقرر المدرب غريغ شكسبير منح الفرصة للدولي الجزائري منذ البداية بعد إراحته عدة عناصر أساسية، في صورة رياض محرز، وأحكم سليماني استغلال هذه الفرصة من خلال توقيعه هدفا على طريقة الكبار في حدود (د78)، عندما قام بعمل فردي، أنهاه بتسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة 18 مترا، سكنت الزاوية الصعبة لحارس ليفربول، في مباراة انتهت على وقع نتيجة (2-0)، مع تسجيل حضور هداف سبورتينغ لشبونة الأسبق في كامل أطوارها.