فيغولي يتصدر الصفحات الأولى للصحف التركية

تصدر الدولي الجزائري سفيان فيغولي الصفحات الأولى للصحف والجرائد الرياضية التركية الصادرة أمس، بعد قيادته ناديه غلطة سراي لتحقيق فوز مثير أمام مضيفه بورصا سبور أول أمس.

نوهت التقارير الصحفية التركية أمس، بالدولي الجزائري سفيان فيغولي، بعد هدفه الرائع الذي أعاد فريقه غلطة سراي إلى أجواء اللقاء أمام مضيفه بورصا سبور ضمن الجولة 6 من السوبر ليغا التركية، في اللقاء الذي انتهى بفوز الضيوف بثنائية لهدف. وكان غلطة سراي متخلفا في النتيجة، إلا أن فيغولي عدّل بهدف رائع بعد 10 دقائق من دخوله كاحتياطي، منصّبا نفسه رجلا للمباراة بتأكيد من الصحف التركية التي وصفت فيغولي بالمنقذ، في وقت نشرت مختلف الصحف تصريحات لاعب الخضر عقب المباراة الذي أكد من خلالها أن هدفه في مرمى بورصا سبور سيكون فاتحة لأهداف أخرى بألوان غلطة سراي الذي انضم إليه الصائفة الماضية، وقال: «الحمد الله على أول أهدافي مع غلطة سراي، وأتمنى تسجيل المزيد، لكن المهم هو فوز الفريق». وأضاف اللاعب القادم من ويست هام الإنجليزي: «الهدف الذي سجلته كان ثمينا بالنسبة للفريق، وبالنسبة لي على المستوى الشخصي، وسيمنحني دفعة كبيرة نحو الأمام». كما أكد الدولي الجزائري أحقية فريقه بالفوز واعتلاء صدارة البطولة، وختم قائلا: «سيطرنا بالطول والعرض على مجريات المباراة في الشوط الثاني ونستحق الفوز».