فيما وصف اختيار بوطاجين لخلافته بالقرار اللامسؤول...حداج:

زطشي يسيّر بالهاتف وسيقود الكرة الجزائرية إلى الهاوية

فتح عبد الحميد حداج المستقيل مؤخرا من رئاسة لجنة الانضباط النار من جديد على رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي مبرزا أن الأخير لا يفقه شيئا في التسيير وسيقود المنظومة الكروية نحو الهاوية بسبب قراراته اللامسؤولة.

أكد حداج أن المكتب الفدارلي الحالي لا يملك أي برنامج مقارنة بفترة رئاسة محمد روراوة لـ الفاف ، مضيفا في تصريحاته للإذاعة الوطنية أمس قائلا: الإتحادية تقود الكرة الجزائرية نحو المجهول، وليست أكثر تأثيرا من المكتب الفدرالي السابق، فروراوة كان يعمل وفق برنامج معين وشفافية كبيرة، أما في عهد زطشي اشعر أن كل الأمور غامضة وغير مفهومة بتاتا ، وكشف ذات المتحدث أن هناك أمور خطيرة تحدث في بيت الفاف رفض الإفصاح عنها حتى لا يزيد الطين بلة على حد تعبيره بصراحة.. لا أستطيع الحديث عن أمور خطيرة جدا حدثت لأنني مسؤول ويجب التحفظ لكي لا أزيد من حالة الفوضى التي نعيشها .

واصل حداج تهجمه على زطشي من خلال التأكيد على أن هذا الأخير يسير الاتحادية عن طريق الهاتف فقط، حيث لم يكلف نفسه عناء الاستفسار عن استقالته من رئاسة لجنة الإنضباط مكتفيا بإرسال رسالة أ أم أس ، مؤكدا أن الرئيس السابق لبارادو لا يسير وفق شرعية واضحة من خلال ترشيح رجل الإعلام مراد بوطاجين لخلافته على رأس اللجنة وواصل حديثه زطشي أتى برجل من الإعلام لخلافتي وهذا أمر لا أستطيع الحديث عنه كثيرا، سوى أن المكتب الفدرالي لا يسير وفق شرعية واضحة، أنا لم ألتق ولم أتحدث مع زطشي سوى أنه بعث لي برسالة sms يستفسر عن حقيقة استقالتي حتى يشرع في الاستنجاد بأحد لخلافتي .

في ختام حديثه، فند عبد الحميد حداج الإشاعات التي ربطت استقالته مؤخرا بالرئيس الذي خلفه سنة 2009 على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، ونفى رئيس لجنة الإنضباط المستقيل أن يكون للحاج دخل في قرار ه، مثلما أكد في تصريحاته لذات المصادر : قرار استقالتي جاء بقناعة شخصية ولا دخل لأي شخص في ذلك، ولا يوجد أي شخص يمكنه أن يملي علي ما أقوم به، لأن شخصتي لا تسمح لي بقبول الضغوطات و الأوامر