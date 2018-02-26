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رفضت التعليق على الخلافات الموجودة بين ولد علي وبيراف

بولمرقة تبرئ الكوا من الإخفاقات المتوقعة للجزائر في طراغونا

  26 فيفري 2018 - 21:14   قرئ 49 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
بولمرقة تبرئ الكوا من الإخفاقات المتوقعة للجزائر في طراغونا

برّأت البطلة الأولمبية السابقة حسيبة بولمرقة التي ستقود وفد الجزائر في ألعاب البحر الأبيض المتوسط المنتظرة في مدينة طراغونا الإسبانية اللجنة الأولمبية الجزائرية من الإخفاقات المتوقعة للرياضيين الجزائريين المشاركين.

رمت حسيبة بولمرقة الكرة في مرمى الاتحاديات الجزائرية قبل أشهر عن انطلاق الألعاب المتوسطية المرتقبة في إسبانيا، المنتظرة ما بين 22 جوان إلى الفاتح من جويلية المقبلين، مبرزة أن اللجنة الأولمبية ليست مسؤولة عن النتائج التي ستسجل في طراغونا، باعتبار أن تحضير الرياضيين المشاركين من صلاحيات الاتحاديات فقط. وأوضحت بولمرقة في الندوة الصحافية التي عقدتها بمقر اللجنة الأولمبية ببن عكنون أمس، أن النتائج المتوقع الحصول عليها في إسبانيا والتحضيرات التي سبقتها لا تدخلان في صلاحيات اللجنة الأولمبية، في الوقت الذي أكدت فيه بولمرقة أن عدة اتحاديات لجأت إلى اللجنة الأولمبية لطلب إعانات، رغم رميها الكرة في مرمى الاتحاديات بخصوص التحضيرات والنتائج، إلا أن بولمرقة التي ستترأس الوفد الجزائري في ألعاب طراغونا تفادت التعليق على الصراعات التي طفت إلى السطح في مناسبات عدة بين وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي ورئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف، في الوقت الذي أكدت فيه استحالة تقديم  الكوا  أي حصيلة أولية عن المشاركة الجزائرية.

محمد لمين صحراوي

 

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