الكولومبي مورغان يثني على مستويات لاعب الخضر

محرز لن يلعب في إنجلترا إلا لنادي ليستر سيتي!

لجأت إدارة ليستر سيتي إلى حيلة جديدة من أجل منع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من خلال تكبيله بمجموعة من الشروط التي ستحول بلا شك دون خوضه تجربة جديدة وفق طموحاته وتطلعاته.



اشترطت إدارة نادي «الثعالب» على رياض محرز تلقي عرض من خارج الدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل السماح له بالرحيل عن «الكينغ باور» خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل إصرار لاعب «الخضر» على المغادرة، الأمر الذي سيكون عائقا أمام تحقيق حلمه باللعب لإحدى أندية «البريميرليغ» الكبيرة. وأبرزت شبكة «أي أس بي» في تقرير لها أمس، أن إدارة ليستر سيتي اتخذت قرارا جديدا بخصوص نجم «الفوكسيس»، مشيرة إلى أن الأخيرة وافقت على رحيل محرز لكن شريطة أن يكون الفريق من خارج إنجلترا، وسيكبل هذا الشرط حتما الدولي الجزائري أكثر فأكثر، خاصة أن الفرق التي كانت أكثر جدية في ضمه هي مانشستر سيتي وتشيلسي وبدرجة أقل أرسنال. على صعيد منفصل، أثنى اللاعب الجمايكي لفريق ليستر سيتي ويس مورغان على أداء اللاعب الجزائري منذ فشل صفقة انتقاله إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الميركاتو الشتوي، مبديا سعادته الكبيرة برؤية محرز متوهجا خلال مبارياته الأخيرة في الدوري الإنجليزي، حيث قال في تصريحاته لموقع «ليستر سيتي ماركوري» بعد لقاء ستوك سيتي ضمن فعاليات الجولة الـ 28 من «البريمرليغ»: «محرز لاعب رائع، عاد مباشرة إلى مستواه المعهود، وكنت سعيدا برؤيته مجددا معنا»، وأضاف: «أعتقد أن مستواه مشابه لمحرز الذي عرفناه سابقا… الجميع يعرفون ما الذي حدث خلال الميركاتو الماضي، لكنه عاد وباشر عمله مباشرة بعد ذلك». واعتبر مورغان أن الأداء الذي يقدمه لاعب «الخضر» من مباراة لأخرى يوحي كأنه لم يغادر مطلقا، وهذا أمر رائع بالنسبة للجميع حسبه.

ل ص