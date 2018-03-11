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مبرزا أن من يقود حملات ضده لم يمارس الرياضة يوما

بــــيـــراف يــتــــــــحدى ويــواصـــل المــــقاومــة

  11 مارس 2018 - 21:11   قرئ 109 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
بــــيـــراف يــتــــــــحدى ويــواصـــل المــــقاومــة

رفض رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف رفع الراية البيضاء أمام محاولات بعض الأطراف التي تسعى جاهدة لضرب استقرار هيئته، وأبرز بيراف أمس أنه سيواصل الكفاح في وجه المتربصين به، خاصة أن القوانين الدولية تقف في صفه.

 

أكد رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف أنه لا يهاب مخططات ضرب استقرار هيئته، رغم توالي محاولات بعض الأطراف الاصطياد في المياه العكرة حسبه، وقال:  لجنتنا تسير طبقا للقوانين واللوائح والميثاق الأولمبي الدولي الذي لا يتناقض مع القانون الجزائري ، وأضاف ذات المتحدث في ندوة صحافية عقدها بمقر جريدة  ديكا نيوز  أمس قائلا:  الوضع عادي والأمور تسير وفق البرنامج المسطر من قبل الجمعية العامة، واللجنة الأولمبية تملك قوانين خاصة بها، ولن نسقط أمام أي نوع من الضغوطات التي تمارس علينا . كما أكد بيراف أن هيئته لن تتخلى عن صلاحياتها، فاتحا النار في الوقت ذاته على معارضيه، وقال:  الغريب في الأمر أن جميع من يقود حملات على بعض الاتحاديات لمقاطعة اللجنة الأولمبية لم يمارس يوما الرياضة ، ودعا بيراف هؤلاء لكشف سيرهم الرياضية. وعرج ذات المتحدث على قضية ألعاب وهران المرتقبة العام 2021، والتي قال عنها إنها تسير بشكل جيد، في انتظار لجنة التنظيم التي ستختارها الوزارة، وأضاف في السياق:  الكوا تمكنت بفضل رئيس الجمهورية من الفوز بشرف تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ولا يحق لشخص آخر أن يفتخر بهذا الشرف وهو لم يشارك في الحملة .  من جهة أخرى، صادق بيراف على تصريحات حسيبة بولمرقة رئيسة وفد الجزائر في ألعاب طراغونا، وأكد أن الاتحاديات هي المسؤولة عن النتائج وليست  الكوا ، كما أضاف في هذا الصدد قائلا:  طلبنا الحصول على 18 مليارا للمشاركة في هذه الألعاب، عكس الإشاعات التي تحدثت عن كونها من أجل تحضير الرياضيين . في سياق منفصل، انتقد بيراف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، بعدما قام هذا الأخير باختيار نائبه ولد زميرلي لمنصب عضو في المكتب التنفيذي لـ الكاف ، وقال:  اللجنة الأولمبية لها حق قانوني في الموافقة والمصادقة على أي مرشح جزائري لمختلف المناصب في اللجان الدولية، لكن الفاف داست علينا ولم تستشرنا، ورغم كل هذا فضلنا الصمت لأن نجاح الجزائر والجزائريين فوق كل اعتبار .

محمد لمين صحراوي

 

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