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ضربة الجزاء التي ضيعها صنعت الحدث في البرتغال

براهيمي يحرم بورتو من توسيع الفارق عن ملاحقيه

  13 مارس 2018 - 12:07   قرئ 21 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
براهيمي يحرم بورتو من توسيع الفارق عن ملاحقيه

فشل لاعب الخضر ونجم بورتو البرتغالي ياسين براهيمي، في ترجمة ركلة الجزاء التي تحصل عليها فريقه في مواجهة أول أمس أمام مضيفه باكوس إلى هدف، في لقاء انتهى بهزيمة التنانين بهدف يتيم.
بصم الدولي الجزائري ياسين براهيمي على واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم بألوان نادي بورتو، الذي انقاد إلى هزيمة في خرجته أمام نادي باكوس فيريرا في إطار الجولة 26 من السوبر ليغا. وكان بورتو قد تحصل على ضربة جزاء في المرحلة الثانية وفشل لاعب الخضر براهيمي في تسجيلها، ليفوت بذلك على ناديه فرصة ثمينة لتعزيز صدارته والاقتراب أكثر من حسم لقب البطولة، حيث تحصل بورتو على ضربة الجزاء قبل انتهاء اللقاء بـ 22 دقيقة، وكان أصحاب الديار متقدمين في النتيجة بهدف، إلا أن براهيمي فشل في تعديل النتيجة، ليتقلص بذلك الفارق إلى نقطتين فقط بين بورتو والوصيف بنفيكا. ومنح موقع «هوسكورد» المختص في الإحصاء لاعب الخضر علامة جد متدنية تمثلت في 6.2 على غير العادة. على صعيد آخر، اهتمت المواقع الصحف البرتغالية الصادرة أمس كثيرا بضربة الجزاء التي ضيعها براهيمي، وأكدت بعض التقارير أن متوسط الميدان سيرجيو أولفييرا هو المسؤول الأول عن تسديد ركلات الجزاء، إلا أن اللاعب رفض تسديدها بسبب الضغط الكبير الذي كان يعيشه الفريق في لقاء باكوس، وطلب من براهيمي تسديد الركلة، في حين أكدت صحيفة «أو جوغو» العكس، وأبرزت أن لاعب الخضر هو من توجه لزميله وطالبه بالسماح له بتسديد ركلة الجزاء.
ل ص

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