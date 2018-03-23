مجاني ..تطبيق الخطة الجديدة يتطلب الوقت

شريط الاخبار
أمن تيبازة يطيح بشبكة وطنية تحترف سرقة سيارات مبحوث عنها من طرف الانتربول داعش يهدد بـ ذبح ميسي ونسف كأس العالم بروسيا غلق الصّيغة السكنية أل بي بي بعد إطلاق آخر حصة الجيش يبقي على حالة التأهب بالحدود الجنوبية الجزائر توقع على اتفاق منطقة التبادل الحر الإفريقية 150 ألف متر مكعب من المياه تهدر يوميا بتيزي وزو مضاربون وراء ندرة الحليب..ولا زيادات في أسعاره والي العاصمة يواجه تركة ثقيلة لمافيا العقار ارتفاع عدد الإصابات بداء البوحمرون بالبليدة إلى 60 حالة انطلاق عملية تسجيل تلاميذ الأقسام التحضيرية للسنة الدراسية القادمة التوجه لإنشاء 1 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة لمواجهة البطالة الجيش يحبط عمليات تهريب 187 طن من المواد الغذائية مباركي يطالب الموجهين بنظام توجيهي يستجيب لمستوى للمتربصين التنسيق الأمني بين البلدين حقّق نتائج ميدانية كبيرة في القضاء على الإرهاب الجزائريون يستهلكون 15 مليون طن من الغاز والبنزين سنويا طلبة المدارس العليا يدخلون في إضراب عن الطعام ممنوع استغلال محرّكات البحث وبفايسبوك لمعلومات الجزائريين إلا بتصريح من الرئاسة الجزائريون يغيرون وجهاتهم لتقديم طلبات اللجوء ضمن دول شنغن تأجيل محاكمة شاب من براقي حاول الالتحاق بشقيقه الموجود بمعاقل داعش سوريا استمرار ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بانتعاش السوق ماجر لا يعلم أن سوداني مهاجم! «نطالب وزارة الثقافة بتسريع الاستفادة من إنشاء مؤسسات للإنتاج» كمال سحاكي يمثل الجزائر في المهرجان الكندي «مناظر افريقيا» واسيني الأعرج يعد قراءه ببغداد بزيارة العراق رغم المخاطر تفكيك مجموعات إجرامية تنتهك البراءة وتستغلهم للتسول العميد والوفاق يتمنيان تجنب الوقوع في مجموعة «الموت» ماجر يرفض الانتقادات ويصف قائمته بالمدروسة إلغاء تصنيف 44 هكتار من الأراضي الفلاحية بتيزي وزو توزيع 610 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري بمستغانم «تعقد الإجراءات الإدارية وتقاعس المرقين وراء تأخر الأشغال» تقييد جرائم الإدمان على المخدرات ومخالفات المرور في صحيفة السوابق العدلية ارتفاع فاتورة استيراد أجزاء السيارات بقرابة 38 بالمائة خلال جانفي الشرطة الفرنسية تعتقل ساركوزي وتحقق معه حول تمويل حملته الانتخابية ساركوزي سيحاسب في عدة ملفات ودلائل جديدة تؤكد تورطه العلاقات الجزائرية - الفرنسية عاشت أسوء مراحلها في عهد ساركوزي الأطباء الأخصائيون يدخلون في إضراب تضامنا مع المقيمين إقصاء بلمداح ومحافظي الأغواط وبوسعادة من الأفلان شبكة تهريب تستورد أسلحة وتبيعها لعصابات إجرامية بالجزائر إصدار 30 كتابا جديدا وإلغاء سبعة كتب من برنامج الجيل الثاني تراجع العجز التجاري منذ بداية 2018
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. المنتخب الوطني
  4. مجاني ..تطبيق الخطة الجديدة يتطلب الوقت

مجاني ..تطبيق الخطة الجديدة يتطلب الوقت

  23 مارس 2018 - 15:55   قرئ 22 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
مجاني ..تطبيق الخطة الجديدة يتطلب الوقت

أكد كارل مجاني، أن المنتخب الوطني مطالب بتصحيح بعض الأخطاء المسجلة خلال المباراة التي فاز بها على نظيره التنزاني وديا حيث اعترف بأن الخضر تلقوا الهدف بسذاجة كبيرة، وأنهم كانوا سيدفعون الثمن غاليا لو لعبوا المباراة أمام منتخب كبير بالنظر للأخطاء المرتكبة، إذ قال: "لقد ارتكبنا بعض الأخطاء أمام تنزانيا ولم ننجح في تطبيق الخطة الجديدة بطريقة مثالية، وهذا أمر منطقي، فتطبيقها بشكل جيد يتطلب الوقت بكل تأكيد وأيضا مواجهة المنتخبات الكبيرة''، قبل أن يضيف: "الآن علينا التحضير للظهور بشكل جيد في مباراة إيران التي ستكون مفيدة جدا بالنسبة لنا خاصة أن المنافس متأهل إلى المونديال''.

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من المنتخب الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات