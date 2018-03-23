مجاني ..تطبيق الخطة الجديدة يتطلب الوقت

أكد كارل مجاني، أن المنتخب الوطني مطالب بتصحيح بعض الأخطاء المسجلة خلال المباراة التي فاز بها على نظيره التنزاني وديا حيث اعترف بأن الخضر تلقوا الهدف بسذاجة كبيرة، وأنهم كانوا سيدفعون الثمن غاليا لو لعبوا المباراة أمام منتخب كبير بالنظر للأخطاء المرتكبة، إذ قال: "لقد ارتكبنا بعض الأخطاء أمام تنزانيا ولم ننجح في تطبيق الخطة الجديدة بطريقة مثالية، وهذا أمر منطقي، فتطبيقها بشكل جيد يتطلب الوقت بكل تأكيد وأيضا مواجهة المنتخبات الكبيرة''، قبل أن يضيف: "الآن علينا التحضير للظهور بشكل جيد في مباراة إيران التي ستكون مفيدة جدا بالنسبة لنا خاصة أن المنافس متأهل إلى المونديال''.