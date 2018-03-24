مساهل يبلغ رسالة بوتفليقة لنظيره البلغاري

استقبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمس بصوفيا (بلغاريا) من قبل الرئيس البلغاري رومن راديف الذي بلغه رسالة صداقة و مودة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

و أعرب الرئيس راديف عن ارتياحه لنوعية علاقات الصداقة التي تربط الجزائروبلغاريا مؤكدا أن هذه الزيارة من شأنها إرساء أسس تعاون وطيد بين البلدين في مختلف المجالات.و جدد مساهل تهاني الجزائر لتولي بلغاريا رئاسة الاتحاد الأوروبي منذ جانفي 2018. كما أطلع الرئيس راديف بمحتوى المحادثات التي جرت بينه و بين نظيرته البلغارية ايكاترينا غيشيفا زهارييفا و نتائج اللقاء بهدف إعطاء ديناميكية جديدة للعلاقات الجزائرية البلغارية.

و كلف رئيس بلغاريا السيد مساهل بنقل مشاعر الصداقة و التقدير لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. كما اُستقبل وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، من قبل رئيسة الجمعية الوطنية البلغارية، السيدة تسفيتا فالشيفا كارايانشيفا.و تمحور اللقاء أساسا حول العلاقات الثنائية لا سيما في شقها المتعلق بالتعاون البرلماني، حيث أعرب الطرفان، في هذا السياق، عن ارتياحهما لتشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر-بلغاريا سنة 2015.

كما أبرز مساهل و كارايانشيفا أهمية و دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر و بلغاريا و كذا أهمية سعي المجموعة في هذا الشأن. و تطرق الطرفان إلى القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تزايد بؤر الأزمات فضلا عن قضايا الهجرة و مكافحة الإرهاب و التطرف العنيف و الجريمة المنظمة. كما عرض وزير الشؤون الخارجية على السيدة كارايانشيفا التجربة الجزائرية في مجال التصدي للتطرف و مكافحة الإرهاب و ترقية قيم الحوار و المصالحة و التعايش السلمي. و يذكر في هذا الصدد أن الجزائر قد بادرت على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة بلائحة تؤسس 16 مايو من كل سنة يوما عالميا للعيش معا. و أشادت كارايانشيفا بالتجربة الجزائرية معربة عن أملها في أن يتم تقاسمها على أوسع نطاق مع بلدان أخرى.