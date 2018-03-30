ماجر ..لعبنا 4 مباريات و خسزنا في واحدة فقط و عدم رضا الجماهير غير مبرر

شريط الاخبار
وزراء يحذرون من المغالطات ويدعون إلى مساعدة الجيش في حماية الحدود الجيش يحول كازمات الإرهابيين إلى مقابر نحو حجب الموقع الإلكتروني لفركوس ومنعه من إلقاء المحاضرات «الشعب» يريد ثورة وتغييرا في المنظومة الكروية بوحجة: «لا ننتظر دروسا من الآخرين» المصادقة على قانون الإجراءات الجزائية والمعطيات الشخصية الجزائر لن تسلم مواطنيها للمحاكمة في الخارج زوخ يؤكد الشروع في التحري عن العقار المخصص لمساكن «أل بي يا» «بوتفليقة هو الذي يقرر من يترشح للرئاسة باسم الأفلان» وفاة ثلاث طبيبات مقيمات بالدويرة يؤجل حوار الوزارة مع المقيمين إلى الأحد الجزائر الثالثة عربيا بقرصنة 44 بالمائة من حسابات المستخدمين «أزمة النفط ساهمت في تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية» «الجزائر تراهن على استقطاب 300 مليون دولار توقيع 15 اتفاقية» أحمد شودار على رأس «اتصالات الجزائر» وسيد احمد زايدي رئيسا لـ «موبيليس» «لازلنا في مرحلة البحث عن توازن للمنتخب» بشكتاش يريد براهيمي هذه الصائفة سوء الأحوال الجوية يخلف خسائر مادية بموانئ العاصمة الجزائر سيادية بتمسكها بالشركاء التقليديين «أوبك» وروسيا تتجهان نحو تمديد تاريخي طويل الأجل لخفض الإنتاج عالميا سونلغاز الجزائر تحقق رقم أعمال بـ 3.2 مليار سنتيم الجزائر الثالثة افريقيا من حيث استقطاب الإستثمار الأجنبي سوناطراك تطمح لتبوؤ المرتبة الخامسة عالميا في إنتاج النفط مجلس وزاري طارئ لدراسة آثار حملة مقاطعة شراء المركبات سنجعل الصحراء القلب النابض للاقتصاد الوطني الداخليون والعامون والأخصائيون في مسيرة بمستشفى «مصطفى باشا» حنون تطالب بإصدار قانون مالية تكميلي لسنة 2018 23 ألف مؤسسة مصغرة و400 ألف منصب شغل مع بداية 2018 قانون المحروقات الجديد على طاولة الحكومة نهاية السنة المفتش العام للشرطة الأنغولية يثمن نظام عمل آلية "أفريبول" إرهابي يُسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست زطشي يضرب مصداقية ديركتوار الرابطة عيسى يحذر من الشحن الطائفي الذي قد يستهدف الحجاج الجزائريين انقطاع المياه بـ 14 بلدية بالعاصمة وتيبازة بسبب أحوال الطقس فدرالية سائقي سيارات الأجرة تناشد الوزارة الوصية 30 % من براءات الاختراع مصدرها مراكز البحث والجامعات وزارة الفلاحة تخصص 600 ألف هكتار من الأراضي المسقية لرفع إنتاج الحبوب تمكين مستشاري التّغذية المدرسيّة من الترقية إلى رتبة مدير ابتدائية جهاز جديد لتوجيه المتمهنين للمساهمة في الادماج المهني باحثون يقترحون إنشاء معهدا للإتصال وعلوم الأخبار بمستغانم ممارسو الصحة العمومية في إضراب وطني يوم 4 افريل
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. المنتخب الوطني
  4. ماجر ..لعبنا 4 مباريات و خسزنا في واحدة فقط و عدم رضا الجماهير غير مبرر

ماجر ..لعبنا 4 مباريات و خسزنا في واحدة فقط و عدم رضا الجماهير غير مبرر

  30 مارس 2018 - 14:24   قرئ 43 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
ماجر ..لعبنا 4 مباريات و خسزنا في واحدة فقط و عدم رضا الجماهير غير مبرر

أبرز الناخب الوطني رابح ماجر، في حوار لموقع "غول" أخر التطورات في المنتخب الجزائري خلال فترة تسليمه المنتخب وتطلعاته للفترة المقبلة.

وفي بداية تصريحاته رد ماجر على ردود الأفعال بعد خوض 4 مواجهات منذ توليه محاربي الصحراء حقق الفوز في 3 منهم وتعرض لخسارة وحيدة.

وقال المدير الفني أنه فخور جدا بلاعبيه، خاصة بعد تحملهم المسؤولية وظهورهم بشكل فني جيد، كما أشاد بالالتزام الذي صاحب اللاعبين وكذلك تقديم كرة جيدة خلال المباريات الودية، مؤكدا فخره بهم مرة أخرى، ويجب على الجماهير أن لا تستمع إلى هؤلاء المفسدين الذي يسعون لصنع الأزمات.

وحول وجود أزمات بين اللاعبين رد ماجر نافيا كل الشائعات مشيرا إلى أن العلاقة بين اللاعبين جيدة ولا توجد أي أزمة، موضحا أن الجو العام مثالي ولا توجد به أي أزمة وأن المنتخب الجزائري في الطريق الصحيح خلال الفترة الحالية.

وعبر رابح ماجر عن تفاؤله بما تم تقديمه خلال المواجهات الأخيرة وقال : حققنا الفوز في أغلب المباريات التي لعبناها وخسرنا مباراة وحيدة أمام المنتخب الإيراني، مباراة لا نستحق فيها الخسارة وهو أمر طبيعي وأؤكد ما أقوله، حيث خسر منتخب الأرجنتين مع إسبانيا 6/1، وكذلك خسرت البرتغال أمام هولندا بثلاثية، ونحن في مباراتنا أمام إيران كنا نستحق التعادل على الأقل.

وحول حالة عدم الرضا الجماهيري لعشاق المنتخب الجزائري قال ماجر : نحن نؤدي ونلعب بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة ومع ذلك نجد حالة عدم رضا جماهيري وهذا أمر غير مبرر، وقد يكون سبب غيابنا عن كأس العالم هو العامل العالق في أذهانهم حتى الآن، ولكن علينا تخطي هذه المرحلة وبناء فريق جديد وهو ما نقوم به بالفعل.

حول عزوفه عن عقد مؤتمرات صحيفة خلال المواجهات الأخيرة أوضح ماجر هذا الأمر قائلا :لا توجد أزمة مع الصحافة تمنعني من الحضور، ولكن كل تركيزي خلال هذه الفترة مع الفريق وبالفعل أرسلت المساعدين للتحدث مع الإعلام وتوضيح الأمور خاصة وإن المواجهات الأخيرة هي مباريات ودية كما أنني أرغب في البقاء هادئا في مثل هذه الأوقات. وواصل : بعض الصحف تتحدث عن غطرستي ورفضي التحدث مع الكثير وهو غير صحيح تماما وللعلم أنني أسمح بتواجد الصحافة وسط تجمعات لاعبي المنتخب.

وتابع مدرب المنتخب الجزائري : تحدث معي خلال الفترة الأخيرة العديد من الصحفيين من الخارج لإجراء مقابلات معي ولكنني لم أرفض بالعكس فأنا في منصبي من أجل تقديم المعلومات وأنا فخور بذلك.

وأكد ماجر عن وجود بعض الصحفيين رفض الحديث معهم لأنهم "سيئي النية وهو ما يمنعني من الدخول في حوار معهم".

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من المنتخب الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات