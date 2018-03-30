شريط الاخبار
«المحور اليومي» تنشر حصريا خطّة الحكومة لتموين السوق خلال رمضان تبعات قرار إلغاء رخص الاستيراد تُخيم على منتدى الأعمال الجزائري-الإسبانيت الجزائريون مصدومون من «شعبوية» ناخبهم الوطني السماح باستيراد 60 مادة مجددا وحظر 40 منتوجا الحكومة تشرع في حملة لإقناع رجال الأعمال بالمشاركة في المعرض الدولي ارتفاع جديد لأسعار النفط في السوق الدولية ما بين 20 و30 بالمائة من الجزائريين يعانون من حساسية الأنف "جازي" الراعي الرئيسي للطبعة السادسة من القمة الإفريقية حول الأمن الإلكتروني سيدة تسرق مجوهرات بقيمة 800 مليون سنتيم من أهل زوجها بالدار البيضاء تأجيل محاكمة المغربية التي نشرت بلاغا كاذبا بوجود قنبلة بطائرة أويحيى: إجراءاتنا الاقتصادية ظرفية والإسبان تفهموا وضعنا 15 ألف طبيب مقيم يتحدون حسبلاوي ويقررون مواصلة الإضراب هامل يشرف على افتتاح أيام الطب الجراحي الـ11 للأمن الوطني النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية تناشد مساهل هذه المواد ستغيب عن موائد الجزائريين في رمضان! خسائر بالملايير يتكبدها فلاحو الجنوب! الحكومة مطالبة بانتهاج خطط الحكومات العلمانية لتوفير المنتوج الحكومة تبحث تدابير مبكرة لضمان رمضان آمن للجزائريين الرابطة تبعد المدرب عباس إلى غاية أكتوبر المقبل إضراب وطني تشنّه النّقابات المستقلة لمختلف القطاعات اليوم بونجاح يواصل تألقه ويتصدر قائمة الهدافين ليستر يحدد سعر تسريح محرز بـ 68 مليون أورو بانوح يعوض بن عياد وبن شيخة يفكر في تغييرات "خلّيه يعوم" لمقاطعة السردين الذي فاق سعره 700 دينار للكيلوغرام اهتمام أمريكي باقتحام مجال صناعة السيارات في الجزائر الدولة استرجعت 300 ألف هكتار في سنتين بوتفليقة يهنئ السّيسي بالعهدة الرئاسية الثانية النيابة تلتمس 05 سنوات نافذة في حق متهمي قضية «تالين» «الكلاسيكو» يحبس الأنفاس قبل صدام الكأس المؤسسة العسكرية تشيد بالخدمة الوطنية 34 يوماً مدة إقامة الحجاج الجزائريين هذا الموسم المرجعية الجزائرية تشكل 80 بالمائة من المقررات الدراسية في قطاع التربية الأطباء المقيمون يفصلون اليوم في قرار مواصلة الإضراب من عدمه «نطالب أويحيى بتسوية وضعية موظفي «كناس» من حاملي الماستـر» حسبلاوي يشدّد على ضرورة «ضبط» ممارسات الصحة العمومية والخاصة مكتتبو «إقامة سيرتا» بزواغي يعودون للاحتجاج بقسنطينة أسعار النفط ترتفع وسلة مزيج برنت عند الـ 70 دولارا إيفاد لجان تحقيق إلى بلديتي آيت يحيى موسى وتميزارت بتيزي وزو توقيف 3 أشخاص مشتبه بهم في قضايا مختلفة 5800 مليار سنتيم ديون سونلغاز لدى زبائنها
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. المنتخب الوطني
  4. الجزائريون مصدومون من «شعبوية» ناخبهم الوطني

مدرب الخضر تحول إلى «مهرج» بين رواد الفايسبوك

الجزائريون مصدومون من «شعبوية» ناخبهم الوطني

  03 أفريل 2018 - 15:24   قرئ 146 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
الجزائريون مصدومون من «شعبوية» ناخبهم الوطني

حفيظ دراجي: «لو أعاد ماجر مشاهدة حواره لانضم إلى المطالبين بإقالته»

وضع الناخب الوطني رابح ماجر نفسه في وضع لا يحسد عليه عندما نزل ضيفا على حصة «ساعة رياضة» التي يبثها التلفزيون الجزائري، بعدما أثبت محدوديته في الحوار والرد على الانتقادات، مما جعل الجزائريين يحولونه إلى مادة ساخرة في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
 
صنع مدرب الخضر رابح ماجر الحدث في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أول أمس، بعد التصريحات المثيرة للسخرية التي أطل بها على متتبعي المنتخب بشكل خاص والكرة الجزائرية بشكل عام، فبعد مدة عن مقاطعته وسائل الإعلام الجزائرية، اختار ماجر التلفزيون الجزائري منبرا للدفاع عن نفسه في حصة «ساعة رياضة» التي ينشطها الزميل سامي جابر، لكن صاحب مقولة «تيزي فو» وقع في المحظور مرة أخرى بتصريحاته الشعبوية التي صدمت الجزائريين الذين باتوا يتحسرون على ما وصل إليه المنتخب الوطني، تحت شعار «شر البلية ما يضحك»، حيث تحول الناخب الوطني في ظرف وجيز إلى مهرج في «الفايسبوك» في مقاطع فيديو مركبة جمعت بينه وبين صانع بسمة الجزائريين سنوات الثمانينات عثمان عريوات في اتصال بين الطرفين، أين يتصل ماجر بمسؤولي بورتو لطلب براهيمي، وهو الفيديو الذي انتشر بسرعة البرق إلى جانب بعض التصريحات المثيرة للسخرية، كتلك التي قال فيها ماجر إنه يحقق نتائج قوية مع الخضر وتبريره للهزيمة أمام إيران بأنها جاءت أمام منتخب عالمي، وأخرى قال فيها إنه مدرب كبير بدليل أن تغييراته جعلت مدرب ايران كيروش ينهض من كرسي البدلاء لتوجيه لاعبيه، إضافة إلى تأكيداته بأن التقني البرتغالي تفاجأ لما علم أن ماجر لم يمر على تنصيبه سوى 6 أشهر فقط وأن الخضر يقدمون مستويات كبيرة على حد صاحب الكعب الذهبي الذي أثار سخرية الجزائريين، لاسيما عندما تغنى بقيادته نجوم إفريقيا كمدرب للفوز بمباراتهم الاستعراضية أمام نجوم أوروبا سنة 1997، وإطلاقه اسم الفرق الكبيرة على ثنائي البطولة القطرية السد والريان اللذين دربهما سابقا. من جهة أخرى، علق الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي على حوار ماجر قائلا: «لو أعاد ماجر مشاهدة حواره لانضم إلى المطالبين بإقالته»، وحدّد معلق قنوات شبكة «بي إن سبورت» القطرية العديد من السقطات التي وقع فيها ماجر، وسخر منه قائلا: «إن ما قاله صاحب الكعب الذهبي أثبت حقا أن الفريق ليس بين أيدٍ أمينة»، قبل أن ينصحه بضرورة العودة إلى مقاطعة الصحافة.
محمد لمين صحراوي
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من المنتخب الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات