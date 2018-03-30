الجزائريون مصدومون من «شعبوية» ناخبهم الوطني

حفيظ دراجي: «لو أعاد ماجر مشاهدة حواره لانضم إلى المطالبين بإقالته»

صنع مدرب الخضر رابح ماجر الحدث في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أول أمس، بعد التصريحات المثيرة للسخرية التي أطل بها على متتبعي المنتخب بشكل خاص والكرة الجزائرية بشكل عام، فبعد مدة عن مقاطعته وسائل الإعلام الجزائرية، اختار ماجر التلفزيون الجزائري منبرا للدفاع عن نفسه في حصة «ساعة رياضة» التي ينشطها الزميل سامي جابر، لكن صاحب مقولة «تيزي فو» وقع في المحظور مرة أخرى بتصريحاته الشعبوية التي صدمت الجزائريين الذين باتوا يتحسرون على ما وصل إليه المنتخب الوطني، تحت شعار «شر البلية ما يضحك»، حيث تحول الناخب الوطني في ظرف وجيز إلى مهرج في «الفايسبوك» في مقاطع فيديو مركبة جمعت بينه وبين صانع بسمة الجزائريين سنوات الثمانينات عثمان عريوات في اتصال بين الطرفين، أين يتصل ماجر بمسؤولي بورتو لطلب براهيمي، وهو الفيديو الذي انتشر بسرعة البرق إلى جانب بعض التصريحات المثيرة للسخرية، كتلك التي قال فيها ماجر إنه يحقق نتائج قوية مع الخضر وتبريره للهزيمة أمام إيران بأنها جاءت أمام منتخب عالمي، وأخرى قال فيها إنه مدرب كبير بدليل أن تغييراته جعلت مدرب ايران كيروش ينهض من كرسي البدلاء لتوجيه لاعبيه، إضافة إلى تأكيداته بأن التقني البرتغالي تفاجأ لما علم أن ماجر لم يمر على تنصيبه سوى 6 أشهر فقط وأن الخضر يقدمون مستويات كبيرة على حد صاحب الكعب الذهبي الذي أثار سخرية الجزائريين، لاسيما عندما تغنى بقيادته نجوم إفريقيا كمدرب للفوز بمباراتهم الاستعراضية أمام نجوم أوروبا سنة 1997، وإطلاقه اسم الفرق الكبيرة على ثنائي البطولة القطرية السد والريان اللذين دربهما سابقا. من جهة أخرى، علق الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي على حوار ماجر قائلا: «لو أعاد ماجر مشاهدة حواره لانضم إلى المطالبين بإقالته»، وحدّد معلق قنوات شبكة «بي إن سبورت» القطرية العديد من السقطات التي وقع فيها ماجر، وسخر منه قائلا: «إن ما قاله صاحب الكعب الذهبي أثبت حقا أن الفريق ليس بين أيدٍ أمينة»، قبل أن ينصحه بضرورة العودة إلى مقاطعة الصحافة.