أعضاء الجمعية العامة صادقوا بالإجماع على حصيلة 2017

زطشي ينتصر على الإشاعات ويواصل مهامه في الـ فاف

تمكن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي من تجاوز عقبة الجمعية العامة العادية لهيئته التي أجريت أمس في سيدي موسى بسلام، بعدما تمت المصادقة بالإجماع على حصيلته الأدبية والمالية لسنة 2017.

خالفت أشغال الجمعية العامة لـ الفاف كل التوقعات بعدما حامت الشكوك حول حدوث خطوة انقلابية بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى يقودها معارضو خير الدين زطشي، الذي تمكن من حصد أصوات أعضاء الجمعية العامة الذين صوتوا على التقارير الأدبية والمالية التي قدمها بالاجماع، بعملية رفع الأيدي، ليترسم بذلك بقاء خير الدين زطشي على رأس أعلى هيئة كروية في الجزائر رغم الانتقادات التي واجهته في أول سنة له كخليفة لمحمد روراوة الذي حضر أشغال الجمعية العامة وفاجأ الجميع حينما صادق هو الآخر برفع يده للموافقة على ما عرضه زطشي الذي يمكن القول إنه تخطى ثاني منعرج للإطاحة به بسلام بعد الأول الذي طبخ له في قسنطينة بتزكية من رئيس الرابطة الذي سحبت منه الثقة محفوظ قرباج، وكان هذا الأخير قد توعد بالرد على زطشي وطالما كان يدافع عن روراوة بصفة علنية، إلا أن الرئيس السابق لشباب بلوزداد تلقى لكمة من صديقة هذه المرة، روراوة الذي وقف في صف زطشي.