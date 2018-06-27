انهزام المنتخب الوطني لكرة اليد أمام تونس

أقصي المنتخب الجزائري لكرة اليد من دورة ألعاب البحر المتوسط الجارية بتاراغونا الاسبانية, عقب انهزامه يوم الأربعاء أمام نظيره التونسي بنتيجة 30-25 (الشوط الأول: 14-12) في الدور ربع النهائي الذي جرت وقائعه بقاعة كامبلار.

وكان المنتخب الجزائري قد أنهى دور المجموعات في المرتبة الثانية للمجموعة الثانية بعد خسارته في اللقاء الأول أمام كرواتيا (26-37), قبل أن يطيح بإيطاليا (38-32) في الجولة الثانية.

ولحساب بقية لقاءات الدور ربع النهائي, تواجه تركيا منافسها البرتغالي و تقابل كرواتيا منتخب سلوفينيا بينما تلاقي اسبانيا نظيرتها الصربية.

ويجرى الدور نصف نهائي لكرة اليد يوم الجمعة, في حين يلعب النهائي يوم الاحد في ختام الالعاب المتوسطية 2018.