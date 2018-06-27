ميدالية برونزية للجزائر في تخصص رفع الأثقال

تمكنت الرياضة الجزائرية في تخصص رفع الأثقال من الظفر بميدالية برونزية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2018 بتاراغاونا (إسبانيا) بفضل الرياضي صدام موساوي (فئة 94 كلغ) أمس أثناء الجولة ال5 لهذه الألعاب.

و تحصل صدام على هذه الميدالية أثناء رفع 155 كلغ بعد محاولة ثالثة ليتفوق بذلك على خصمه الاسباني سانشيز لوبيز مانويل و جاء في المرتبة ال4 لدى رفع 180 كلغ في محاولة أولى قبل أن يخسر مرتين في رفع 186 كلغ.و قال الرياضي الجزائري "إني سعيد جدا لفوزي في هذه الجولة بحيث رفعت التحدي أمام المصري الذي أعرفه جيدا لاسيما أنه تحصل على ألقاب قارية في هذه الفئة.أكملت مهمتي و بقي لي منافسات اخرى لتحضيرها بكل جدية و تفاني".

غير أن فرصة الحصول على ميدالية برونزية للجزائر لم تكن من نصيب الرياضي محمد بودراع في المصارعة الحرة (فئة 74 كلغ) بعد خسارته في النهائي ضد المقدوني متروف دجان (1-3).

و في الملاكمة تأهل إلى الربع النهائي كل من شمس الدين كرامو الفائز على الصربي غرموسة دمجان (4-1) في فئة 64 كلغ و محمد حمري الذي تفوق على الإسباني ألخاندرو كاماشو (4-1) في فئة 81 كلغ. و يضاف إلى ذلك تأهل عزوز بودية إلى الربع النهائي في فئة 75 كلغ بعد تفوقه على الألباني كاجوشي أرجون (4-1).

وفي التنس, لم تبتسم الأدوار الاقصائية سوى لمحمد نزيم مخلوف الذي هزم التونسي انيس غربال 2-0 (7-5,6-4) في حين أن زملائه جميعا قد أبعدوا لفي الأدوار الأولى. وخسرت ياسمين بوجادي امام البوسنية نفيسة بربروفيتش 0-2 (0-6, 0-6) أميرة بن عيسى أمام اليونانية أنا أركاديانو 0-2 (0-6, 3-5) ومحمد حسان أمام السلوفيني ميك أوربانيجا 0-5 (1-6, 2-6).

في الثنائي سلك نفس الطريق الثنائي بن عيسى-بوجادي الذان أقصيا من قبل الثنائي البرتغالي إيناس مارطا-لوسيا كيتيرو 0-2 (1-6, 2-6) وابعد إخلف-حسان من قبل الثنائي الاسباني لوباز سانشاز 0-2 (3-6, 2-6).

ولم يكن أداء لاعبي تنس الطاولة الجزائريين خلال هذا اليوم وهي المشاركة الأولى في هذا الاختصاص أحسن مع الخروج المبكر والمنتظر بخسائر متتابعة في دورة للعب البسيط خلال ألعاب المتوسط 2018.

ونجح سامي خروف في الظفر بفوز على القبرصي هرستينوفو أنجيلوف (4-1) بعد خسارته أمام الايطالي سطويانوف نياقا إيفانو (0-4).فيما سجل العربي بورياح إخفاقان أمام على التوالي الايطالي رازفان بوبسيطو والتركي أحمد علي (4-0).عند السيدات, سجلت كاتيا كساسي خسارتين, الأولى امام بطلة إفريقيا المصرية دينا مشرف (0-4) والثانية أمام البرتغالية ليلى أوليفيرا (2-4), فيما خسرت كذلك ليندة لغرايبي (4-0) أمام الاسبانية كزيو ياوو ماريا والتركية أزجي يلماز.وفي المصارعة النسوية التي دخلت فيها الرياضيات اتليوم الثلاثاء فقد سمحت للجزائر بضمان مكانين لحصد البرونز المرتقب الاربعاء من طرف يحياوي خيرة شيماء (50 كلغ) التي خسرت في النصف النهائي أمام التركية إيفان دميرهان (0-5) وستعرف هذا المساء منافستها على البرونز ونفس الأمر بالنسبة عويسة شماع (57 كلغ) التي تكبدت خسارة كبيرة أمام التركية قان بديهة (0-10) في نصف النهائي.و في رياضة رفع الأثقال تحصلت الرياضية إكرام شرارة التي دخلت المنافسة في فئة 56 كلغ على المرتبة السادسة في الخطف (80 كلغ) والمرتبة السابعة في النتر (100 كلغ).من جانبهم لم يوفق لاعبوا الجمباز حيث لم يبلغوا الدور النهائي لا في الفردي ولا في الجماعي فيما لا يزال رياضيو الرياضة الشراعية يحتلون المراكز الأخيرة بعد السباق السادس.