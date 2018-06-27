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بعد اعلامه الجامعية المغربية برغبته في الرحيل

آثار الثعلب ترتسم على ميدان الخضر

  27 جوان 2018 - 22:44   قرئ 168 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
آثار الثعلب ترتسم على ميدان الخضر

باشر التقني الفرنسي ومدرب المنتخب المغربي الحالي هيرفي رونار أولى خطواته نحو قيادة العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري خلفا للمدرب المقال من منصبه رابح ماجر.

كشفت مصادر مقربة من ملف تعاقد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مع التقني الفرنسي هيرفي رونار لـالمحور اليومي أمس، أن هذا الأخير أخطر رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم برغبته في انهاء مغامرته على رأس العارضة الفنية لمنتخبها الوطني مباشرة بعد خروج أسود الأطلس من الدور الأول لكأس العالم المقامة حاليا بالأراضي الروسية، وكشفت ذات المصادر أن خطوة الثعلب الفرنسي جاءت بعد تلقيه اتصالا مباشرا من رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي الذي عرض عليه فكرة تولي العارضة الفنية للخضر خلفا لرابح ماجر، وأضافت مصادرنا أن المدرب السابق لاتحاد العاصمة رحب بفكرة تدريب محاربي الصحراء لاسيما وأنه يراهن كثيرا على قيادتهم لتحقيق المجد الإفريقي مثلما فعل مع زامبيا سنة 2012 وكوت ديفوار 2015، وأشارت مصادرنا أن رونار يعرف كل صغيرة وكبيرة تخص المنتخب الوطني ومقتنع كثيرا بالفرديات التي يملكها الخضر الأمر الذي جعله جد متحمس لخوض تجربة تدريبية جديدة من بوابة المنتخب الجزائري، ومن دون أدنى شك فإن الجامعة المغربية لكرة القدم لن تقبل طلب الاستقالة التي يحضر هيرفي رونار لتقديمه غير أن مصادرنا كشفت بأن التقني الفرنسي منح ضمانات لرئيس الفاف خير الدين زطشي من أجل التكفل بقضية فسخ عقده في الأيام القليلة القادمة مع مسؤولي الكرة المغربية تمهيدا لحضوره إلى الجزائر قريبا من أجل التوقيع على عقده الذي سيربطه بالفاف، جدير بالذكر أن هيرفي رونار عرض خدماته على رئيس الاتحادية الاسبق محمد روراوة عن طريق أحد الوسطاء بعد رحيل التقني الفرنسي كريتسيان غوركوف سنة 2016 غير أن روراوة رفض الفكرة لأسباب انضباطية.

محمد لمين صحراوي

 

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