بولمرقة ..الرياضة الجزائرية في الحضيض الأسفل

اعتبرت البطلة الاولمبية السابقة حسيبة بولمرقة و رئيسة الوفد الجزائري المشارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2018 بمدينة تاراغونا, أن الرياضة الجزائرية بلغت مستوى "مقلقا من التردي والنتائج المخيبة للآمال المسجلة على الأراضي الاسبانية تعكس بوضوح الحقيقة الموجودة في الميدان"

واكدت حسيبة بولمرقة سهرة أمس السبت في تصريح للصحافة : "لقد وصلنا الى الحضيض الأسفل ويتعين اليوم على الأشخاص المعنيين الاستفاقة و تحمل المسؤولية على جميع المستويات (...) يتعين علينا العودة الى العمل الميداني من أجل التنقيب على جيل جديد, قادر على حمل مشعل الرياضة الوطنية في المحافل الدولية"

وبلهجة مستاءة, اضافت البطلة الاولمبية السابقة في مسافة 1500م : "لدينا المواهب (...) ونملك عجينة صنع الابطال القادرين على تحقيق التميز في المواعيد الدولية, لكن المشكل الذي يحول دون الرقي بالرياضة الجزائرية مند عدة سنوات لا زال قائما و عائقا في وجه كل المواهب. يتعين علينا اليوم تغيير الذهنيات و التحول من مجدر التنظير و التمني الى العمل الميداني الجاد الذي يبقى الوسيلة الوحيدة المضمونة و الناجعة لتحقيق القفزة المنشودة في الرياضة الوطنية بجميع اختصاصاتها"