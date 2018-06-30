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هوية خليفة ماجر ستعرف بداية الأسبوع المقبل

خيار رونار يسقط وحليلوزيتش الأقرب لقيادة الخضر

  03 جويلية 2018 - 21:41   قرئ 37 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
خيار رونار يسقط وحليلوزيتش الأقرب لقيادة الخضر

بدأت ملامح هوية الناخب الوطني الجديد تتضح بعدما خرج التقني الفرنسي هيرفي رونار بتصريح لمّح من خلاله بنيته في مواصلة مغامرته مع المنتخب المغربي، ليصبح التقني البوسني وحيد حليلوزيتش في أحسن رواق لقيادة العارضة الفنية للخضر.

 

خرج المدرب هيرفي رونار، أحد أهداف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بتصريح مثير لمّح من خلاله إلى إمكانية بقائه في العارضة الفنية للمنتخب المغربي إلى حين نهاية عقده مع الجامعة الملكية لكرة القدم، وأطل الثعلب الفرنسي على محبيه بتصريح مقتضب عبر صفته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قال فيه إنه لم يضع أي شروط مقابل مواصلة مغامرته مع أسود الأطلس، وهو المنشور الذي فسرته التقارير الصحافية المغربية أمس بأنه رسالة مشفرة إلى كل المتربصين بالثعلب، من بينهم الاتحاديتان الجزائرية والمصرية على حد سواء. ورغم ربط رئيس الفاف اتصالات مباشرة مع هيرفي رونار ومقربين منه من أجل جس نبضه لقيادة الخضر خلافة لرابح ماجر، إلا أن مصادر مقربة من الفاف تحدثت عن وحيد حليلوزيتش ووصفته بالخيار رقم واحد في قائمة زطشي التي ضمت إلى جانب رونار والكوتش وحيد كلا من كيروش مدرب منتخب إيران وغيرنوت روهر مدرب نيجيريا. ويبقى مهندس وصول الخضر إلى الدور الثاني من مونديال البرازيل سنة 2014 البوسني وحيد حليلوزيتش الأقرب لقيادة العارضة الفنية للمنتخب الوطني، لاسيما أن المعني بالأمر قد التقى برئيس الفاف مؤخرا في فرنسا وأبقى أبواب عودته لخوض تجربة جديدة مع الجزائر مفتوحة ووعد زطشي بمنحه قراره النهائي بداية الأسبوع الداخل، وعليه فإن المدرب الجديد للتشكيلة الوطنية سيعرف بداية من السبت المقبل، خاصة أن رئيس الفاف يريد حسم الأمور سريعا.

محمد لمين صحراوي

 

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