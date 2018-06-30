حليلوزيتش سيوقع على عقده مع الفاف بحر الأسبوع الجاري

عــــــــــــــــــــــــــودة الابــــــــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــــــال

قرر الناخب الوطني الأسبق وحيد حليلوزيتش، العودة من جديد لقيادة المنتخب الوطني الذي غادره صيف 2014 بعد نهاية مونديال البرازيل الذي أقصي منه الخضر في دوره الثاني أمام البطل ألمانيا بشق الأنفس.

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كشفت مصادر مقربة من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن تلقي الرئيس خير الدين زطشي، اتصالا من التقني البوسني وحيد حليلوزيتش، أعلمه هذا الأخير من خلاله عن قراره النهائي بشأن العرض الذي قدم له لقيادة الخضر خلفا للمدرب المقال رابح ماجر، وأضافت ذات المصادر أن صانع أمجاد الكرة الجزائرية في كأس العالم 2014، وافق على خوض تجربة تدريبية جديدة مع المنتخب الوطني، بعد مهلة أسبوع طلبها من زطشي للرد على عرض الفاف، وأوضحت المصادر ذاتها أن مراسم التوقيع على العقد الذي سيربط الكوتش وحيد بالاتحادية الجزائرية ستكون بحر الأسبوع الجاري، بمدينة ليل الفرنسية، وبالرغم من أن ذات المصادر تحفظت عن ذكر الأجرة الشهرية التي سيتقاضاها مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الأسبق، إلا أن بعض الأخبار حددتها بـ 180 ألف أورو، وتبدو القيمة جد مرتفعة نوعا ما، في الوقت الذي اشترط فيه رئيس الفاف مع التقني البوسني على التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019 -حسب مصادرنا- وكان الرئيس خير الدين زطشي قد وضع 3 أسماء في قائمة مرشحيه لتدريب الخضر يتقدمها البوسني وحيد حليلوزيتش بالإضافة الفرنسي هيرفي رونار وكذا البرتغالي كارلوس كيروش، غير أن الخيار الأول كان حليلوزيتش خاصة وأن علاقته ممتازة مع لاعبي الخضر إضافة إلى السمعة الحسنة التي تركها في الجزائر ناهيك عن كونه مطلبا شعبيا بعدما شدد عشاق المنتخب الوطني على ضرورة التعاقد معه على أمل استعادة بريق الخضر المفقود في السنتين الأخيرتين.