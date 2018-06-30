شريط الاخبار
لالماس يجمع الفرقاء السياسيين حتى في مماته لوائح إنشاء ومتابعة نشاط اللجان المسجدية ما زالت سارية مقتل 9 جنود تونسيين في كمين إرهابي قرب الحدود الجزائرية تعزيز أمني على الحدود الشرقية لإحباط تسلل إرهابيين من تونس التحضير لإطلاق مشروع لربط 4 آلاف مؤسسة صحية بالأقمار الصناعية احتجاجات في ولايات عديدة بسبب انقطاع مياه الشرب عــــــــــــــــــــــــــودة الابــــــــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــــــال الجزائر تملك مقومات نمو هائلة لتحديث المنشآت وتنويع المنتجات الداخلية تؤجل لقاء ولاة الولايات الحدودية قانون جديد مرتقب يضبط جمع التبرعات في المساجد «أميار» يعبثون بالحريات الشخصية ويتنصلون من مشاكل المواطنين سحب رخصة تنظيم العمرة من 14 وكالة سياحية مجمع "طحكوت" يؤجل إطلاق سيارات "سوزوكي" للمرة الثانية أمن العاصمة يفكّك شبكة إجرامية مختصّة في سرقة السيارات يوسفي في روسيا لتعزيز الشراكة الثنائية للصناعة الجزائرية -الروسية استمرار موجة الحر على مستوى الولايات الجنوبية وزارة التربية تطبع كتاب جديد حول النصوص الفائزة في مسابقة "أقلام بلادي" وزارة التعليم العالي تمدد تاريخ التسجيل في "الماستر" عيسى يتوعد المعتدين على الأئمة في المساجد 6300 سجين استفادوا من العفو الرئاسي يوم 5 جويلية الجيش يعزز قدراته القتالية والتمارين تظهر امتلاكه آخر المنظومات الدفاعية أويحيى يترأس مجلسا حكوميا مصغرا يضم خمسة قطاعات الحكومة تفشل في خفض واردات هياكل السيارات خلال 2018 إطارات بالدولة يبيعون ضمائرهم المهنية ويسجنون بسبب الرشوة بوتفليقة يوجه "تحية إكبار" للجيش ويدعو لتنويع الاقتصاد وتعميق الديمقراطية قايد صالح يشدد على تحلي مسؤولي الجيش بـ "النزاهة والضمير الحي" في أداء المهام تغييرات بقيادات وزارة الدفاع ولهبيري ينهي مهام براشدي تقليص عدد أيام البكالوريا واحتساب التقييم المستمر ابتداء من 2019 أمن العاصمة يطيح بعصابة مختصة في تزوير تأشيرات "شنغن" غلام الله: "لن نقبل بالتهجم على الأئمة باسم الحرية" مساهل ينفي تعرض الجزائر لضغوط لإقحام جيشها في أزمات المنطقة 20 سنة سجنا لحارس بلدي قتل زميلا له بسلاحه عيسى ينفي منع جمع التبرعات في المساجد أسعار النفط تتهاوى إلى 76 دولارا بفعل زيادة المخزونات الأمريكية 67 % من التلاميذ انتقلوا إلى الطور الثانوي توقع تسجيل أزيد من 50 ألف مصاب بالسرطان العام 2025 توزيع 20 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بوهران حاشي والملالي يغلقان "الميركاتو" الصيفي للمولودية عمراني راض عن أداء اللاعبين في ودية عين الدراهم الفرنسي دوماس يقود أول حصة لـ "الكناري"
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. المنتخب الوطني
  4. عــــــــــــــــــــــــــودة الابــــــــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــــــال

حليلوزيتش سيوقع على عقده مع الفاف بحر الأسبوع الجاري

عــــــــــــــــــــــــــودة الابــــــــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــــــال

  08 جويلية 2018 - 21:26   قرئ 92 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
عــــــــــــــــــــــــــودة الابــــــــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــــــال

قرر الناخب الوطني الأسبق وحيد حليلوزيتش، العودة من جديد لقيادة المنتخب الوطني الذي غادره صيف 2014 بعد نهاية مونديال البرازيل الذي أقصي منه  الخضر في دوره الثاني أمام البطل ألمانيا بشق الأنفس.



كشفت مصادر مقربة من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن تلقي الرئيس خير الدين زطشي، اتصالا من التقني البوسني وحيد حليلوزيتش، أعلمه هذا الأخير من خلاله عن قراره النهائي بشأن العرض الذي قدم له لقيادة  الخضر خلفا للمدرب المقال رابح ماجر، وأضافت ذات المصادر أن صانع أمجاد الكرة الجزائرية في كأس العالم 2014، وافق على خوض تجربة تدريبية جديدة مع المنتخب الوطني، بعد مهلة أسبوع طلبها من زطشي للرد على عرض الفاف، وأوضحت المصادر ذاتها أن مراسم التوقيع على العقد الذي سيربط  الكوتش وحيد بالاتحادية الجزائرية ستكون بحر الأسبوع الجاري، بمدينة ليل الفرنسية، وبالرغم من أن ذات المصادر تحفظت عن ذكر الأجرة الشهرية التي سيتقاضاها مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الأسبق، إلا أن بعض الأخبار حددتها بـ 180 ألف أورو، وتبدو القيمة جد مرتفعة نوعا ما، في الوقت الذي اشترط فيه رئيس الفاف مع التقني البوسني على التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019 -حسب مصادرنا- وكان الرئيس خير الدين زطشي قد وضع 3 أسماء في قائمة مرشحيه لتدريب الخضر يتقدمها البوسني وحيد حليلوزيتش بالإضافة الفرنسي هيرفي رونار وكذا البرتغالي كارلوس كيروش، غير أن الخيار الأول كان حليلوزيتش خاصة وأن علاقته ممتازة مع لاعبي  الخضر إضافة إلى السمعة الحسنة التي تركها في الجزائر ناهيك عن كونه مطلبا شعبيا بعدما شدد عشاق المنتخب الوطني على ضرورة التعاقد معه على أمل استعادة بريق الخضر المفقود في السنتين الأخيرتين.

ل. ص

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من المنتخب الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات