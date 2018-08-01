زطشي يتلاعب بمشاعر الجزائريين من جديد

«هيرفي رونار» و»وحيد حليلوزيتش» و»كارلوس كيروش»، هي الأسماء الثلاثة التي وعد بها رئيس الاتحادية الجزائرية خير الدين زطشي أنصار الخضر لاختيار أحدها لخلافة رابح ماجر بعد إقالته، قبل أن يتجه رئيس الباك الأسبق إلى آخر حل بفتح مفاوضات مع جمال بلماضي، بعدما عجز عن إقناع الكبار.

أصبح رئيس الفاف خير الدين زطشي يتفنن في التلاعب بمشاعر الجزائريين منذ تربعه على «عرش» مبنى دالي براهيم، وهو الذي تعاقد مع مدرب مغمور اسمه لوكاس ألكاراز مع بداية عهدته شهر أفريل الماضي، قبل أن يستنجد في نهاية السنة الماضية برابح ماجر ليعبث الثنائي بالمنتخب الوطني الذي تحول في ظرف وجيز من مرعب الألمان إلى مجرد منتخب يسقط أمام صغار القارة السمراء داخل الديار، حتى إذا كان الأمر يتعلق بمباريات ودية. ومباشرة بعد إعلان خليفة محمد روراوة إقالة رابح ماجر يوم 24 جوان الماضي، تنفس عشاق الخضر ومحبو الساحرة المستديرة الصعداء وتفاءوا بمستقبل زاهر للتشكيلة الوطنية، لاسيما أن زطشي تحدث عن أسماء تملك خبرة كبيرة في مجال التدريب خاصة في القارة السمراء، وهو الذي وعد بالتعاقد مع الناخب الوطني السابق وحيد حليلوزيتش أو أحد الاسمين كارلوس كيروش وهيرفي رونار. وتوالت الأيام إلا أن زطشي عجز عن الوفاء بوعوده، في الوقت الذي أقدمت الاتحادية الإسبانية على إقالة لوبيتيغي 24 ساعة قبل انطلاق المونديال وتعاقدت مع فيرناندو هييرو الذي تمت إقالته مباشرة بعد خروج «لاروخا» من الدور الأول لنسخة روسيا، وأعلنت بعدها عن التعاقد مع لويس أنريكي، كل هذا حدث مع المتوج بمونديال 2010 وما زالت اتحادية زطشي تبحث عن مدرب عالمي شارك في مونديال روسيا مثلما وعد به رئيس بارادو بداية الأسبوع الجاري عقب اجتماع مكتبه الفدرالي، إلا أن آخر الأخبار أكدت أن زطشي ضرب موعدا للدولي السابق جمال بلماضي للالتقاء في باريس في اليومين المقبلين من أجل التفاوض حول إمكانية تولي المدرب السابق للدحيل القطري زمام العارضة الفنية للخضر، وهي الخطوة التي إذا ترسمت فستكون ضربة قاضية ستوجه لزطشي الذي يثبت مرة أخرى افتقاده أسس وأبجديات التسيير.