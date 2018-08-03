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بينما أكد سعيه لقيادة الخضر لمونديال 2022

بلماضي يرفع التحدي ويراهن على كان 2019 و2021

  03 أوت 2018 - 14:25   قرئ 160 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
بلماضي يرفع التحدي ويراهن على كان 2019 و2021

ظهر الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي واثقا من قدرته على إعادة أمجاد «الخضر» وقيادته للتأهل إلى مونديال قطر 2022، مؤكدا أنه لو كان يشك في نجاح مهمته على رأس العارضة الفنية للمنتخب لما دخل في مفاوضات مع رئيس «الفاف» خير الدين زطشي أصلا،  كما كشف خليفة ماجر عن الطريقة التي سيعتمدها لإعداد القائمة المعنية بمواجهة غامبيا شهر سبتمبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكان 2019 بالكاميرون. 

عبّر المدرب الجزائري جمال بلماضي عن فخره الشديد بتعيينه مدربا جديد للمنتخب الوطني، خلفا لرابح ماجر الذي تمت إقالته في 24 جوان الماضي، مشيرا إلى أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل الظروف التي يمر بها «الخضر»، إلا أنه واثق من قدرته على النجاح وقيادته لبلوغ مونديال قطر 2022. وقال بلماضي في أول خرجة إعلامية له على الموقع الإلكتروني للفاف أمس: «بكل صراحة، أشعر بالفخر والسعادة، مثلما حملت قميص المنتخب الوطني لأول مرة. الأمر الوحيد الذي اختلف أن المسؤولية أصبحت أكبر مما كانت عليه كلاعب، وهذا يشرفني ويحمسني»، مضيفا أنه متشوق للمهمة الجديدة التي تنتظره «أنا مستعد تماما لتحمل مسؤولية تدريب الخضر، لو كان لدي أدنى شك ما كنت لأجلس على طاولة المفاوضات». وأوضح المدرب السابق لنادي الدحيل القطري أن لديه الكفاءة والخبرة اللازمتين لتدريب المنتخب، بما أنه يشتغل في التدريب منذ 10 سنوات كاملة، مؤكدا أنه يدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه «ما أعلمه أن تدريب الخضر مهمة صعبة، علينا العمل كثيرا، وأنا متحمس لهذا التحدي». في السياق ذاته، حدد بلماضي بلوغ نهائيات كأس العالم المزمع إقامتها بقطر 2022 هدفا رئيسا له، مبديا رغبته في ضرب عصفورين بحجر واحد، من خلال إعادة أمجاد «الخضر» وبلوغ العالمية، وقال في الصدد: «بطبيعة الحال، أريد التأهل إلى مونديال قطر، ليس من أجلي فقط لكن من أجل الجزائر»، وأضاف «أعلم أن الجزائريين تأثروا كثيرا بعدم التأهل لكأس العالم الأخيرة بروسيا، لكن قبل هذا الموعد لدينا تحديات أخرى»، ويقصد بذلك نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلتين بالكاميرون 2019 وكوت ديفوار 2021. 
هكذا سيتم اختيار تشكيلة «الخضر» أمام  غامبيا  
أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه سيعد قائمة موسعة بداية من منتصف الشهر الجاري، استعدادا لمواجهة غامبيا في سبتمبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكان 2019، قبل تقليصها بعد معاينة جميع اللاعبين وأخذ نظرة شاملة عنهم، مضيفا في تصريحاته: «بداية من منتصف أوت، سأقوم بإعداد لائحة لاعبين موسعة، وبعدها سنقوم بتقليص العدد بمرور الأيام والأسابيع وفقا للظروف حينها». وبخصوص طاقمه المساعد، أكد بلماضي أنه كان راغبا في جلب الطاقم الذي كان يعمل معه في نادي الدحيل، إلا أنهم اعتذروا عن عدم القدوم، مما جعله يستعين بعزيز بوراس الذي سيكون مكلفا بتدريب الحراس، في انتظار ضبط هوية المساعد الثاني والمحضر البدني بما يتناسب مع متطلبات المنتخب.
ل ص
 

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