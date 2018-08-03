براهيمي مُهدد بالغياب عن افتتاح “السوبر ليغا” !

كشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، أنّ نادي “بورتو” لم يُعلن عن مدة غياب “ياسين براهيمي” بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر البرتغالي.

لكن حسب ما أكدته ذات المصادر، فإن مشاركة “براهيمي” في مباريات افتتاح البطولة البرتغالية الأسبوع المقبل.

يذكر أنّ نجم بورتو أصيب في الكاحل بعد تدخل عنيف من مدافع “آفيش” خرج على إثره من المباراة.

ويعول “سيرجيو كونسيساو” مدرب “الدراغاو” كثيرا على النجم الجزائري من أجل الحفاظ على لقب البطولة وتحقيق ألقاب أخرى هذا الموسم.