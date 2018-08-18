بلماضي يستهدف لقب «كان» 2019 ويتوعد المتمردين

رفع الناخب الوطني الجديد، جمال بلماضي، من درجة التحدي في أول ندوة صحفية له منذ تعيينه خلفا للمدرب المقال رابح ماجر، مبرزا سعيه لإعادة هيبة «الخضر» المفقودة والتتويج بـ»كان» 2019.

كشف مدرب «الخضر»، جمال بلماضي، في الندوة الصحفية التي نشطها أمس، بمركز تحضير المنتخبات الوطنية أن هدفه الأول مع المنتخب هو التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا وقال: «قد يقال إنني مجنون، لكني سأطالب اللاعبين بالتتويج بكان 2019» وأشار نجم أولمبيك مارسيليا الأسبق أنه يعول على النجاح مع الخضر مضيفا: «آمل في أن أواصل نجاحاتي التي حققها في آخر 10 سنوات كمدرب، وحقيقة تدريب الخضر لا يخيفني لكنني لسب سوبر مان» وفي المقابل اعترف بلماضي أنه سيقوم بالتعرف على محيط المنتخب كخطوة أولية ملمحا إلى أن تواجد عدد كبير من اللاعبين المكونين في فرنسا مثله سيساعده كثيرا، كما اوضح بلماضي أنه يفتخر كثيرا بالتواجد على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني التي وصفها بالمسؤولية الكبيرة مؤكدا أنه فكر كثيرا قبل أن يرد بالإيجاب على عرض الفاف،

«سنضع قانونا داخليا يلتزم به الجميع»

أكد صانع ألعاب المنتخب الوطني الأسبق جمال بلماضي، أنه لن يتساهل مع اللاعبين غير المنضبطين في التشكيلة الوطنية، لاسيما وأن العديد من المشاكل حدثت مع التقنيين السابقين في الآونة الأخيرة بسبب تمرد بعض الكوادر، ورد بلماضي بخصوص امكانية حديثه في الأمر مع زطشي قائلا :»لا لم نتطرق لهذه القضية لكننا لن نتساهل ومن المؤكد أننا سنضع قانونا داخليا لحسن الانضباط وسيكون الجميع ملزم على احترامه، ولن نتوانى في معاقبة من لا يحترم القوانين.»

«أصبحنا منتخبا سهل المنال وأريد روح 2014»

اعترف بلماضي أن مهمته لن تكون سهلة مع التشكيلة الوطنية التي تراجع مستواها بشكل رهيب في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن الخضر أصبحوا يسقطون أمام منتخبات مجرية مثلما حدث مع الرأس الأخضر، وأوضح ذات المتحدث أنه يسعى لإعادة ترتيب بيت المنتخب الوطني سريعا وختم في هذا الصدد قائلا :»يجب أن نضع أرجلنا فوق الأرض لأننا أصبنا لا نتوفق على أصغر المنتخبات، عمل كبير ينتظرنا وأريد أن أزرع الروح القوية في اللاعبين مثلما كانت عليه في مونديال البرازيل 2014» هذا وكشف بلماضي عن طاقمه التدريبي والذي خلى من الأسماء التي كانت مرشحة في صورة بوقرة وعنتر يحيى وحتى صايفي، واختار مدرب الخضر كل من سيرج رومانو مساعدا له وأليكس دلال محضرا بدنيا بالإضافة إلى بوراس مدربا للحراس، غير أن مدرب الخضر لم يغلق الأبواب في وجه بوقرة في المستقبل القريب.

«ضيق الوقت قبل لقاء غامبيا غير مقلق والمنتخب للجميع»

طمأن بلماضي عشاق الخضر قبل اللقاء الهام الذي ينتظر المنتخب أمام غامبيا والمقرر يوم 8 من سبتمبر الداخل، حيث أكد أن ضيق الوقت لا يقله كثيرا غير أنه تحسر لعدم قدرته على برمجة لقاء ودي باعتبار أن التربص سينطلق قبل 5 أيام فقط من موعد المباراة، إلا أن الناخب الوطني أكد بأنه سيتعامل جيدا مع الوضع، وفضل بلماضي في المقابل انهاء الجدل بخصوص قضية المحترفين والمحليين مبكرا حيث علق عن القضية قائلا :»كل من يملك S12 وقادر على تمثيل المنتخب سأوجه له الدعوة سواء كان يلعب في تندوف أو الساورة أو العاصمة أو في أوروبا»