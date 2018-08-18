شريط الاخبار
بلماضي يستهدف لقب «كان» 2019 ويتوعد المتمردين شاليهات داخل المؤسسات التربوية للتخفيف من الاكتظاظ تكليف مقاولات جديدة خلفا لشركات بناء فُسخت عقودها الجيش يحجز 5 طائرات بدون طيار في قسنطينة 602 مليون دينار للإطعام المدرسي ونقص في مؤسسات التعليم العدالة تضرب بيد من حديد مافيا "الباركينغ" بعد تفشي جرائم القتل انخفاض محسوس في أسعار أضاحي العيد بولنوار يرجع غلاء أسعار الخضر إلى توقف الفلاحين عن جني المحاصيل انخفاض أسعار برميل خام برنت إلى 71.83 دولارا بنك الجزائر يحافظ على سياسته الحذرة لضبط أسعار الصرف 188 مخبزة و4 آلاف تاجر لضمان مداومة يالعيد بقسنطينة وزارة الفلاحة تنفي تسجيل حالة إصابة بالحمى القلاعية وسط الأغنام مستفيدون من 56 مسكنا اجتماعيا تساهميا بأغريب يرفضون استلام سكناتهم التكفل بـ 80 بالمائة من الحالات الإستعجالية بوتفليقة يعين اللواء محمد عجرود على رأس الناحية العسكرية السادسة الحكومة ستغرق الأسواق بإخراج كميات كبيرة من البطاطا المخزنة بغرف التبريد "الإخلاص لمبادئ مؤتمر الصومام التزام لبناء إجماع وطني حقيقي" ولد عباس يؤكد أن الأفلان سيبقى لقرون ثلاث وفيات وأربعة جرحى في حادث مروري بالجلفة السطايفية يرفضون الاستسلام ويتوعدون المولودية "السينا" يدرس رفع الحصانة البرلمانية عن "سيناتور" الأرندي الجيش يُحاصر 19 إرهابيا حاولوا الدخول إلى الجزائر عبر الحدود التونسية إجراءات خاصة لتأمين المساجد والأماكن العمومية أيام العيد بوتفليقة ينهي مهام شنتوف وصالح باي قائدي الناحيتين العسكريتين الأولى والثانية بطلات الكاراتي يعلن اعتزالهن اللعب دوليا الجيش يحجز طائرة بدون طيار تكاليف الأضاحي والخضر والفواكه ترهن القدرة الشرائية للمواطن تحضير الحجاج نفسيا للصعوبات في منى وعرفات الحكومة تقدم امتيازات وإعفاءات ضريبية على المشاريع المصغرة سعر البرنت يسجل تذبذبا ويغلق على 72 دولارا نهاية الأسبوع وزارة الفلاحة توفر 05 ملايين أضحية هذا العيد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يشجع الفلاحين على تأمين أبقارهم وزارة التربية تنفي السماح بستجيل المولودين عام 2013 في السنة الأولى توسيع تدريس اللغة الامازيغية بولاية الطارف قانون الصحة يدخل حيز التنفيذ منصب عمل دائم لـ 417 خريج شبه طبي بالمدية بائع للملابس الرجالية يسجن شريكه بتهمة خيانة الأمانة مسكن أستاذ جامعي يتعرض للسطو من قبل جيرانه بباب الزوار 6 أشهر حبسا نافذا لحلاق يروّج "الصاروخ" في محله بالحراش "إيتوزا" تُعلن عن برنامج خاص نحو مقابر العاصمة بمناسبة العيد
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. المنتخب الوطني
  4. بلماضي يستهدف لقب «كان» 2019 ويتوعد المتمردين

مؤكدا سعيه لإعادة روح 2014 إلى المنتخب الحالي

بلماضي يستهدف لقب «كان» 2019 ويتوعد المتمردين

  18 أوت 2018 - 16:08   قرئ 44 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
بلماضي يستهدف لقب «كان» 2019 ويتوعد المتمردين

رفع الناخب الوطني الجديد، جمال بلماضي، من درجة التحدي في أول ندوة صحفية له منذ تعيينه خلفا للمدرب المقال رابح ماجر،  مبرزا سعيه لإعادة هيبة «الخضر» المفقودة والتتويج بـ»كان» 2019. 

كشف مدرب «الخضر»، جمال بلماضي، في الندوة الصحفية التي نشطها أمس، بمركز تحضير المنتخبات الوطنية أن هدفه الأول مع المنتخب هو التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا وقال: «قد يقال إنني مجنون، لكني سأطالب اللاعبين بالتتويج بكان 2019» وأشار نجم أولمبيك مارسيليا الأسبق أنه يعول على النجاح مع الخضر مضيفا: «آمل في أن أواصل نجاحاتي التي حققها في آخر 10 سنوات كمدرب، وحقيقة تدريب الخضر لا يخيفني لكنني لسب سوبر مان» وفي المقابل اعترف بلماضي أنه سيقوم بالتعرف على محيط المنتخب كخطوة أولية ملمحا إلى أن تواجد عدد كبير من اللاعبين المكونين في فرنسا مثله سيساعده كثيرا، كما اوضح بلماضي أنه يفتخر كثيرا بالتواجد على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني التي وصفها بالمسؤولية الكبيرة مؤكدا أنه فكر كثيرا قبل أن يرد بالإيجاب على عرض الفاف،
«سنضع قانونا داخليا يلتزم به الجميع»
أكد صانع ألعاب المنتخب الوطني الأسبق جمال بلماضي، أنه لن يتساهل مع اللاعبين غير المنضبطين في  التشكيلة الوطنية، لاسيما وأن العديد من المشاكل حدثت مع التقنيين السابقين في الآونة الأخيرة بسبب تمرد بعض الكوادر، ورد بلماضي بخصوص امكانية حديثه في الأمر مع زطشي قائلا :»لا لم نتطرق لهذه القضية لكننا لن نتساهل ومن المؤكد أننا سنضع قانونا داخليا لحسن الانضباط وسيكون الجميع ملزم على احترامه، ولن نتوانى في معاقبة من لا يحترم القوانين.»
«أصبحنا منتخبا سهل المنال وأريد روح 2014»
اعترف بلماضي أن مهمته لن تكون سهلة مع التشكيلة الوطنية التي تراجع مستواها بشكل رهيب في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن الخضر أصبحوا يسقطون أمام منتخبات مجرية مثلما حدث مع الرأس الأخضر، وأوضح ذات المتحدث أنه يسعى لإعادة ترتيب بيت المنتخب الوطني سريعا وختم في  هذا الصدد قائلا :»يجب أن نضع أرجلنا فوق الأرض لأننا أصبنا لا نتوفق على أصغر المنتخبات، عمل كبير ينتظرنا وأريد أن أزرع الروح القوية في اللاعبين مثلما كانت عليه في مونديال البرازيل 2014» هذا وكشف بلماضي عن طاقمه التدريبي والذي خلى من الأسماء التي كانت مرشحة في صورة بوقرة وعنتر يحيى وحتى صايفي، واختار مدرب الخضر كل من سيرج رومانو مساعدا له وأليكس دلال محضرا بدنيا بالإضافة إلى بوراس مدربا للحراس، غير أن مدرب الخضر لم يغلق الأبواب في وجه بوقرة في المستقبل القريب.
«ضيق الوقت قبل لقاء غامبيا غير مقلق والمنتخب للجميع»
 طمأن بلماضي عشاق الخضر قبل اللقاء الهام الذي ينتظر المنتخب أمام غامبيا والمقرر يوم 8 من سبتمبر الداخل، حيث أكد أن ضيق الوقت لا يقله كثيرا غير أنه تحسر لعدم قدرته على برمجة لقاء ودي باعتبار أن التربص سينطلق قبل 5 أيام فقط من موعد المباراة، إلا أن الناخب الوطني أكد بأنه سيتعامل جيدا مع الوضع، وفضل بلماضي في المقابل انهاء الجدل بخصوص قضية المحترفين والمحليين مبكرا حيث علق عن القضية قائلا :»كل من يملك S12  وقادر على تمثيل المنتخب سأوجه له الدعوة سواء كان يلعب في تندوف أو الساورة أو العاصمة أو في أوروبا»
محمد لمين صحراوي
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من المنتخب الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات