بعدما قرر الاستغناء عن المحليين رغم تألق سوسطارة والوفاق قاريا

بلماضي يثير جدلا واسعا وسط أنصار الخضر

صنعت قائمة المنتخب الوطني الخاصة بالتربص الذي سينطلق غدا تحضيرا للخرجة التي تنتظر أشبال جمال بلماضي نحو غامبيا لمواجهة منتخبها المحلي يوم 8 سبتمبر الجاري جدلا واسعا بين أنصار الخضر.

لم ينتظر مدرب الخضر جمال بلماضي كثيرا من أجل صنع الجدل في الوسط الرياضي الجزائري بعدما خلت قائمة 25 لاعبا التي اختارها لمواجهة غامبيا لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 من أسماء اللاعبين المحليين وهي سابقة في تاريخ الخضر طيلة السنوات الماضية التي خلت، واستنكر أنصار المنتخب الوطني خرجة خليفة رابح ماجر الذي استغنى على المحليين بشكل مفاجئ لاسيما وأن قائمة الخضر في الـ 5سنوات الماضية كانت تضم على الأقل من 3 إلى 5 عناصر ينشطون في البطولة المحلية، وأكد عشاق المنتخب الوطني أن اللاعب السابق لأولمبيك مارسيليا أخطأ كثيرا في قراراته لاسيما وأنها تزامنت مع تألق اتحاد العاصمة ووفاق سطيف في المنافستين القاريتين ببلوغهما ربع نهائي كأس الكاف ورابطة الأبطال على التوالي، وأجمع الأنصار أن عددا معتبرا من لاعبي الوفاق وسوسطارة يستحقون التواجد مع الخضر في ثورة عبد المؤمن جابو وبدران من سطيف بالإضافة إلى مدافع الاتحاد فاروق شافعي خاصة بعد توجيه الناخب الوطني الدعوة لبعض اللاعبين الذين وصفهم أنصار الخضر بالمغمورين في صورة المدافع إلياس حساني ناهيك عن الثنائي أوكيجة وبولحية كما استنجد بلماضي بالمدافع رفيق حليش الذي غاب عن الخضر في عدة مناسبات وهي الخيارات التي قسمت الرأي العام في انتظار ما سيحققه بلماضي بالقائمة التي أعلن عنها والتي عرفت إبعاد كارل مجاني الذي قد يضع حدا لمسيرته الدولية وهو الذي قرر الاعتزال قبل أشهر من الآن قبل ان يعدل عن قراره بالحاح من الناخب الأسبق رابح ماجر.

محمد لمين صحراوي