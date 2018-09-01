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الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 غامبيا - الجزائر ( اليوم على الساعة 17:30)

بلماضي يريد انطلاقة مثالية في رحلة لاستعادة أمجاد الكرة الجزائرية

  07 سبتمبر 2018 - 13:47   قرئ 50 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
بلماضي يريد انطلاقة مثالية في رحلة لاستعادة أمجاد الكرة الجزائرية

يجدد المنتخب الوطني الجزائري عشية اليوم العهد مع المباريات الرسمية عندما يواجه مضيفه الغامبي على ملعب "الاستقلال" بالعاصمة بانجول بداية من الساعة 17:30 لحساب الجولة الثانية من تصفيات كان 2019. 

يباشر المنتخب الوطني عشية اليوم رحلته الطويلة نحو استعادة أمجاده الإفريقية الضائعة في السنوات الأخيرة والتي عرفت عدة انتكاسات، من بينها الخروج من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا 2017، بالإضافة إلى غيابه عن كأس العالم التي جرت وقائعها بروسيا الصائفة الماضية. وتحمل مباراة اليوم أهمية كبيرة للعناصر الوطنية وحتى المدرب الجديد جمال بلماضي الذي وضع التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019، على رأس أهدافه مباشرة بعد تعيينه خليفة لرابح ماجر. ورغم أن المدرب السابق لنادي الدحيل القطري وجد منتخبا منهارا إلا أنه رفع التحدي وأخبر اللاعبين أنه يثق في قدرتهم على العودة بانتصار أمام منتخب غامبيا، يكون بمثابة الخطوة الأولى للخضر في سبيل العودة لمزاحمة كبار القارة السمراء. من جهتهم، رحب رفقاء محرز بتعيين بلماضي مدربا وتجاوبوا بالإيجاب معه خلال الأيام الثلاثة التي قضوها معا في سيدي موسى، وأثنى جميعهم على طريقة عمل مدربهم الجديد الذي كسب ودهم سريعا مما جعل المتتبعين يتوقعون نجاحه لاسيما أن هذا الأمر غاب في فترة المدربين السابقين. 

مبولحي في الحراسة.. حليش المفاجأة وبونجاح يزيح سليماني 

يرفض الناخب الوطني جمال بلماضي إجراء تغييرات عديدة في التشكيلة الوطنية التي ستواجه اليوم غامبيا وهو ما أكده لمقربيه. ويعول بلماضي على تجديد الثقة في العناصر ذاتها التي تشارك في لقاءات الخضر، وستكون البداية بإشراك العائد رايس وهاب مبولحي أساسيا، كما سيسجل العائد الآخر رفيق حليش مشاركته أساسيا في لقاء اليوم، في الوقت الذي قرر فيه بلماضي -حسب مقربيه- وضع الثقة في بونجاح لقيادة هجوم الخضر بدلا عن سليماني الذي كان الرقم واحد في الفترات السابقة، وسيلعب بونجاح متقدما عن الثنائي محرز وبراهيمي اللذين يعول عليهما كثيرا بلماضي لتحقيق الانتصار. 

براهيمي القائد الجديد للخضر 

حسم مدرب الخضر في مسألة القائد الجديد، وأكدت مصادر مقربة من بيت المنتخب الوطني أن بلماضي اجتمع بلاعبيه فور الوصول إلى بانجول وحثهم على رد الاعتبار لأنفسهم، وكان بلماضي يكثر التحدث مع براهيمي، خاصة في الحصص التدريبية، قبل أن يخبر بقية اللاعبين خلال الاجتماع المصغر بأنه اختار نجم بورتو البرتغالي ليكون القائد الجديد للتشكيلة الوطنية.

 محمد لمين صحراوي

 

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