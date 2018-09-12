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الجزائر تحصد ثماني ميداليات في البطولة الإفريقية للسباحة

  12 سبتمبر 2018 - 12:41   قرئ 53 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
الجزائر تحصد ثماني ميداليات في البطولة الإفريقية للسباحة

أضافت عناصر المنتخب الجزائري ثلاث ميداليات  (1 فصية و2 برونزية)، أمس، ليرتفع رصيد الجزائر إلى ثماني  ميداليات، بعد إجراء نهائيات سباقات اليوم الثاني، من الطبعة الـ 13 من  البطولة الإفريقية للسباحة، الجارية بين 10 و 16 سبتمبر بمسبح 5 جويلية للمركب الأولمبي محمد بوضياف (الجزائر)

وتواصل السباحة المتألقة رانيا نفسي تقديم مستويات جيدة، سمحت لها بإحراز  برونزية 200 متر على الصدر بزمن (2 د 40 ثا 10ج)، وراء الجنوب إفريقية لارا  فان نييكارك (2 د 35 ثا 25 ج) المتوجة باللقب والمصرية رويدة هشام المتحصلة  على الفضة (2 د 38 ثا 99 ج)

وأكدت نفسي في تصريح لـ "واج" أن السباق كان "صعبا للغاية بالنسبة إليها" حيث  لا يعد أحد تخصصاتها، حيث قالت "تدربت في المدة الأخيرة على تخصص الصدر وأردت  المشاركة فيه في هذه البطولة الإفريقية والحمد لله تحصلت على بالبرونزية"،  مشيرة سعيها لحصد أكبر عدد من الميداليات في باقي المنافسات

وأهدت رانيا نفسي (21 عاما)، أول ميدالية من المعدن النفيس للجزائر، ضمن  افتتاح المنافسة القارية، أمس الاثنين، وذلك بسيطرتها على نهائي سباق 400 متر  أربع سباحات بتوقيت قدره (4 د 56 ثا 96 ج)

من جانبها افتكت أمال مليح المركز الثالث ونحاسية سباق 50 متر على الصدر  بتوقيت (27 ثا 52 ج)، خلف بطلة العالم والألعاب المتوسطية فريدة عصمان (مصر) بزمن ممتاز حطمت به الرقم القياسي الجديد للبطولة (26 ثا 16 ج)، في حين جاءت  ايرين قالغار (جنوب إفريقيا) في الصف الثاني (26 ثا 64 ج)، كما حلت الجزائرية  الثانية نسرين مجاهد في الصف الخامس (28 ثا 49 ج)

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