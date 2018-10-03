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بعد حرمانه من حضور مؤتمر الفيفا لتقييم المونديال الروسي

الشيخ رابح سعدان يقدم استقالته للـ فاف

  03 أكتوبر 2018 - 18:36   قرئ 57 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
الشيخ رابح سعدان يقدم استقالته للـ فاف

أعلن صانع ملحمة  أم دورمان، والناخب الآسبق للخضر الشيخ رابح سعدان، أمس، استقالته من على رأس المديرية الفنية الوطنية دون أن يقدم تفاصيل بخصوص المسألة رغم أن التمهيد لرحيله كان بعد قرار عدم مرافقته للناخب الوطني الجديد جمال بلماضي لمؤتمر الـ  فيفا المنعقد مؤخرا والذي تم فيه تقييم فعاليات المونديال الروسي الأخير، وحرم سعدان من التنقل بداعي عدم جاهزية تأشيرة السفر.

قرر شيخ المدربين، رابح سعدان، رمي المنشفة وترك قافلة المسؤول الأول على مبنى  دالي ابراهيم بعد سلسلة من التصرفات التي اعتبرها متابعو شؤون الكرة المستديرة في الجزائرة بمثابة  إهانة لأحد صناع مجد منتخب  الخضر الذي أهله مرتين إلى نهائيات كأس العالم، 1986 و2010، وكانت البداية بتعذر مرافقة المعني للمسؤول الجديد للعارضة الفنية للخضر، بلماضي، إلى جنيف لحضور مؤتمر  الفيفا الذي تم التطرق فيه إلى تفاصيل المونديال الأخير المقام بروسيا، حيث أعلم سعدان من طرف مسيري اتحاد الكرة الجزائري بعدم جاهزية تأشيرة سفره في آخر لحظة ومثلت الجزائر في الاجتماع بمدرب الحيل السابق في حين أن سعدان تخول له القوانين بتمثيل الكرة الجزائرية في هذا الموعد العالمي. وكان سعدان قد عينه خير الدين زطشي مديرا فنيا وطنيا في 15 أكتوبر من السنة الماضية خلفا لسابقه فضيل تيكانوين، وحقق إجماع كل الجهات معتبرة أن الرجل يملك الكفاءة والتجربة الكافيتين لدفع عجلة الكرة الجزائرية واستعادة الهيبة الضائعة لمنتخب صنع الفرحة في قلوب الجزائريين. ولم يجد مسؤولو الكرة في هذا البلد في خرجة أثارت حفيظة كل من يعرف ما قدمه شيخ المدربين للشعب الجزائري -وهو الذي أعاد الخضر إلى ساحة العالمية بعد غياب عن عرس المونديال 14 عاما، وقاد رفقاء  عنتر يحي إلى مونديال افريقيا الجنوبية في مشهد أعاد إلى الأذهان حقبة جيل الثمانينات من نجوم أمثال ماجر، دحلب، بلومي، عصاد وغيرهم- إلا منعه من دخول مطعم المركز التقني لسيدي موسى في الوقت الذي يتواجد فيه لاعبو الفريق الوطني وكأن مؤهل الجزائر إلى خيخون وجوهانسبورغ غريب عن وسط الكرة الجزائرية. باستقالة سعدان، يؤكد زطشي عجزه عن الحفاظ على الكفاءات في بيته الكروي، في وقت يسعى الجميع إلى حفظ ماء الوجه لعل الخضر يستعيدون هيبتهم القارية والعالمية وهم الذين يتقهقرون في ترتيب المنتخبات، ويبدو أن حلم استعادة المجد يتبخر شيئا فشيئا إلا إن تغلب قوة الكفاءة وتم وضع حد لسياسة  نكران الجميل. وتحدث سعدان عن استقالته قائلا  ما حدث خلال مؤتمر الفيفا لتقييم كأس العالم الأخيرة بلندن هو سبب رحيلي. قيل لنا إنه بسبب إجراءات إدارية لم يرسل اسمي، لكنني اكتشفت أن عزيز بوراس، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني ناب عني في آخر لحظة حسب الفدرالية، لكن الجميع يعلم أن المشاركة في مثل هذه المؤتمرات يتم عبر إرسال طلبات اعتماد شهرين على الأقل قبل موعد انعقاد المؤتمر، ما يعني أنه كانت فيه نية مبيتة لابعادي من المشاركة، وهذه طرق تسيير لا يمكنني قبولها أو التعايش معها.

ز. أيت سعيد

 

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