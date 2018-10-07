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التعداد يكتمل ويريح بلماضي

تربص الخضر للقاءي البنين ينطلق اليوم

  07 أكتوبر 2018 - 19:43   قرئ 45 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
تربص الخضر للقاءي البنين ينطلق اليوم

يباشر المنتخب الوطني اليوم تحضيراته بمركز سيدي موسى للمواجهتين المرتقبتين أمام المنتخب البنيني يومي 12 و16 أكتوبر الجاري ضمن الجولتين3 و4 من تصفيات كان 2019.

سيكون لاعبو الخضر الذين استدعاهم الناخب الوطني جمال بلماضي على موعد مع دخول تربص سيدي موسى الذي ينطلق اليوم تحضيرا لاستقبال البنين بملعب مصطفى تشاكر الجمعة المقبلة ضمن الجولة الثالثة من كأس أمم إفريقيا، على أن يواصل الخضر التربص بمركز تحضير المنتخبات الوطنية إلى غاية يوم 14 من أكتوبر الجاري موعد السفرية نحو البنين من أجل لعب لقاء الجولة 4 أمام المنتخب المحلي يوم 16 من الشهر ذاته. ومن المنتظر أن يسجل اللاعبون 23 الذين استدعاهم بلماضي لهذا الموعد حضورهم منذ أول أيام التربص بعد انتهاء التزاماتهم مع أنديتهم، وهو الأمر الذي أراح كثيرا مدرب المنتخب الوطني باعتبار أنه بحاجة إلى جميع العناصر منذ أول حصة حتى يتسنى له التحضير جيدا لمواجهة البنين التي يبحث من خلالها عن تحقيق أول انتصار له مع التشكيلة الوطنية والانفراد بصدارة المجموعة ومنه تعزيز حظوظ الخضر في خطف تأشيرة العبور إلى النهائيات المقرر إجراؤها بالكاميرون. وستكون مواجهتا البينين حاسمتين في مستقبل المنتخب الوطني لاسيما أن الفوز فيهما يضع الخضر على بعد خطوات فقط من التأهل إلى المحفل القاري. ويعول بلماضي على المعنويات المرتفعة للاعبين من أجل تحقيق أهدافه، لاسيما أن معظم محترفي الخضر تألقوا مؤخرا مع أنديتهم التي يلعبون لها.

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