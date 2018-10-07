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مؤكدا أن لاعبي الخضر لا يعانون من الضغطبلماضي:

حسبي الله في سعدان وسنلعب كل لقاءاتنا من أجل الفوز

  09 أكتوبر 2018 - 19:21   قرئ 57 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
حسبي الله في سعدان وسنلعب كل لقاءاتنا من أجل الفوز

فتح الناخب الوطني جمال بلماضي النار على المدير الفني المستقيل مؤخرا من منصبه، رابح سعدان، الذي اتهمه قبل أيام بكونه هو من حرض الفاف من أجل حرمانه من الدخول إلى مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

استغرب مدرب الخضر جمال بلماضي الاتهامات الموجهة إليه من طرف مدربه السابق في المنتخب رابح سعدان التي أطلقها في حقه مباشرة بعد قرار استقالته من منصب مدير فني، واصفا تصريحات هذا الأخير بالمجنونة وأنه لن ينزل إلى مستواه، غير أن هذا لم يمنع بلماضي من توضيح بعض الأمور لاسيما وأنه أحس بالخيانة من طرف شيخ المدربين وقال :عندما وصلت إلى عنابة التقيت بسعدان وتبادلنا التحية أعتقد بأن تلك اللحظة كانت بمثابة قبلة الموت وحسبي الله ونعم الوكيل ولمح بلماضي في ندوته الصحفية التي نشطها صبيحة أمس بمركز سيدي موسى إلى أن سعدان أحيى قضية بينهما تعود إلى 14 سنة للوراء عندما كان لاعبا لديه في المنتخب وأضاف :تحدثت مع سعدان سنة 2004 وقلت له كل ما أريد وجها لوجه وهو الآن عاد للحديث عن القضية وبعدها تطرق لاعب أولمبيك مارسيليا السابق للحديث عن اللقاء الذي سيلعبه الخضر الجمعة القادم أمام البينين، مبرزا أن اللاعبين متعودون على ملعب مصطفى تشاكر الذي يملكون فيه ذكريات جميلة قبل أن يشدد على ضرورة الفوز في المباراة وقال :لا يوجد منتخب ضعيف وآخر قوي في إفريقيا والدليل ما وقفنا عليه في لقائنا السابق أين اصطدمنا بمنتخب غامبي قوي ومنظم جيدا، ونحن لن نستصغر أي منافس لتفادي المفاجآت غير السارة، وسندخل لقاء البينين من أجل النقاط الثلاث التي تسمح لنا بالانفراد بالصدارة ونحن نستهدف الفوز في جميع لقاءاتنا. وأوضح بلماضي في المقابل أن الأمور في المنتخب تسير على أحسن ما يرام رغم أنه اعترف أن التشكيلة لازالت في طور البحث عن العودة إلى السكة الصحيحة بعد سلسلة  النتائج السلبية وأضاف :اللاعبون لديهم نفس الروح هذا هو أهم شيء، لايوجد أي ضغط ..الأمر الوحيد الذي يقلقني هو العمل والسعي لتطبيق برنامجي بشكل دقيق فقط. وفي ختام حديثه أكد بلماضي أنه سيضطر لإجراء بعض التغييرات في مباراتي البنين حسب حاجيات المنتخب، مؤكدا أنه لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي في حساباته وبإمكانه الاعتماد على جميع اللاعبين الذين استدعاهم للمواجهتين.

ل.ص

 

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