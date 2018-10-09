طرح 22 ألف تذكرة للقاء الجزائر- البنين

شرعت اليوم الأربعاء إدارة مركب "مصطفى تشاكر" بالبليدة في بيع التذاكر الخاصة بالمباراة التي ستجمع المنتخب الجزائري لكرة القدم بنظيره البنين يوم الجمعة بملعب مصطفى تشاكر لحساب الجولة الثالثة من إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2019 (المجموعة الرابعة).

وأوضح مدير الشباب و الرياضة، جعفر نعار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عملية بيع التذاكر التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء، على مستوى ملعب مصطفى تشاكر الذي لا طالما حقق على أرضه المنتخب العديد من الانتصارات ستتواصل إلى غاية يوم غد الخميس للسماح لأكبر عدد مناصري المنتخب المنتظر أن يتوافدوا على مدينة البليدة من مختلف ولايات الوطن خلال الساعات المقبلة لاقتناء التذاكر الخاصة بهذه المباراة.

وحسب المسؤول تم اليوم طرح 11 ألف تذكرة للبيع على مستوى عشرة شبابيك في حين سيتم طرح باقي التذاكر يوم غد الخميس مشيرا إلى أن إدارة المركب حددت شرط بيع ثلاثة تذاكر كحد أقصى لكل مناصر لتفادي ظاهرة المضاربة التي تسجل خلال المباريات المصيرية التي يخوضها المنتخب الوطني.

يذكر أن منتخبي الجزائر والبنين يترأسان المجموعة الرابعة مناصفة بأربع نقاط عشية الجولة الثالثة من إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بحيث سيتأهل الأول والثاني في نهاية الجولات الستة من مرحلة المجموعات إلى المرحلة النهائية لكان 2019 التي ستجرى بالكاميرون.