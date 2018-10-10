شريط الاخبار
الجزائر - البنين (غدا بملعب تشاكر سا 20:45) تأجيل قضية تعيين خبير لجرد ممتلكات معطوب إلى 7 نوفمبر القادم لجنة حكومية مشتركة لتحديد السلع المسموح استيرادها قريبا وفد جزائري يشارك في الأيام الجزائرية للترويج للمنتجات الفلاحية الجيش يؤكد جاهزيته الكاملة لمواجهة التحديات توقعات متفائلة لأسعار النفط خلال 2019 الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يطلق منتوج صحتك في دارك ملف تحويل أفسيو إلى نقابة يرهن مستقبل أكبر تجمع لرجال الأعمال مؤسسة بريد الجزائر ترسّم 5511 عامل مؤقت نسيب يرجع سبب 50 بالمائة من الفيضانات إلى صعود مياه الوديـان 60 ضابطا من الأكاديمية العسكرية بشرشال يزورون بوحجة يوم الإثنين حسبلاوي يؤكد تخصيص 140 مليون دينار للتكفل بالمصابين بالكوليرا التخلص من السردين للمحافظة على ارتفاع أسعاره ممارسة غير أخلاقية تكليف المدرسة العليا للإدارة بتحسين مستوى المؤسسات العمومية الحكومة تحدد تصنيف إقامة القضاة وشروط الالتحاق بالمناصب التابعة لها الجيش يحيد 14 إرهابيا ويوقف 10 عناصر دعم خلال شهر سبتمبر الأمبيا ينفي منع بوحجة من دخول البرلمان اهتراء الإقامات وغياب المطاعم المركزية يخرج الريال إلى الشارع فتح مركز لتخزين الحبوب بذراع الميزان في تيزي وزو قريبا جواز السفر الجزائري يتراجع ويحتل المرتبة 91 عالميا توقيف تاجر حاول تهريب 14500 أورو إلى تركيا الـ فاو تساعد الجزائر في تطوير المؤسسات الغابية تنظيمات طلابية ونقابيون يحذرون من الاحتقان الذي تشهده الجامعات القاعدة السيادية 51-49 تعرقل استثمارات هولندية منتجة لعصرنة الفلاحة الجزائرية ريال يرافع من أجل الطالب ويشل مديريات الخدمات الجامعية حسبي الله في سعدان وسنلعب كل لقاءاتنا من أجل الفوز طيارو شركة طاسيلي يحتجون أمام مقر سوناطراك بالعاصمة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يطلق منتوج صحتك في دارك 20 حاوية سيتم نقلها نحو نواكشط اليوم وزارتا السياحة والتعليم العالي تفتتحان تخصص تسيير وكالات السياحة اجتماع طرفي النزاع داخل كناس لاسترجاع الاعتماد خلال أيام الحكومة توافق على تجديد العقد مع سيال لمدة 3 سنوات أسعار النفط تنتعش بعد تراجع صادرات إيران طمار يوافق على تسليم مكتتبي عدل والترقوي عقود اكتتاب كاملة ارتفاع كمية المخدرات المحجوزة خلال الأشهر الأولى من 2018 السكن.. الأجور والترقيات ملفات عالقة بين الأساتذة الجامعيين والوزارة بوحجة يقاوم ويتهم الحكومة بتدبير المؤامرة ضده 03 إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بالناحية السادسة الـ أفامي يستبعد ارتفاع نسبة التضخم في الاقتصاد الجزائري التماس 3 سنوات سجنا ضد المير السابق والحالي لبولوغين
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. المنتخب الوطني
  4. الجزائر - البنين (غدا بملعب تشاكر سا 20:45)

الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019

الجزائر - البنين (غدا بملعب تشاكر سا 20:45)

  10 أكتوبر 2018 - 19:10   قرئ 82 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
الجزائر - البنين (غدا بملعب تشاكر سا 20:45)

 الخضر للانفراد بالصدارة والاقتراب من  كان الكاميرون

يجدد المنتخب الوطني العهد مع المنافسة الرسمية، سهرة الغد، باستقبال نظيره البنيني بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بداية من الساعة 20:45 ضمن مجريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.

تعود تشكيلة الخضر إلى ملعب مصطفى تشاكر، غدا، بعد غياب طويل وهي الأرضية التي كانت شاهدة على إنجازات كثيرة حققتها التشكيلة الوطنية وسمحت لها بالتأهل إلى كأس العالم في مناسبتين، حيث يستقبل رفقاء الحارس وهاب مبولحي سهرة الغد منتخب البينين على ملعب تشاكر بعدما لعبوا كل مبارياتهم في الفترة السابقة بملاعب أخرى مثل 5 جويلية الذي احتضن اللقاءات الودية أمام كل من إفريقيا الوسطى وتنزانيا والرأس الأخضر وقبلهم مباراة رسمية وحيدة لعبت في ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة أمام المنتخب النيجيري لحساب تصفيات كأس العالم التي جرت وقائعها بروسيا الصائفة الماضية، وتعتبر مباراة الغد مهمة كثيرا بالنسبة للتشكيلة الوطنية التي ستنفرد بصدارة المجموعة الرابعة باعتبار أنها تقتسم المركز الريادي رفقة البنين بـ 4 نقاط لكل منهما كما تحمل المواجهة أهمية بالغة للاعبين والمدرب جمال بلماضي على حد سواء، حيث سيحاول رفقاء رياض محرز تأكيد عودتهم إلى الواجهة ووضع الوجه الشاحب الذي أبانوه سابقا في طي النسيان وكذا الاقتراب من اقتناص تأشيرة العبور إلى المحفل القاري، في الوقت الذي يسعى فيه بلماضي لتحقيق أول انتصار له مع الخضر يؤكد به أحقيته بالنقطة التي عاد بها مع المنتخب في خرجته السابقة أمام غامبيا والتي كانت الأولى بالنسبة له على رأس الخضر.

بلعمري وماندي في المحور وعطّال أساسيا

حاول الناخب الوطني جمال بلماضي خلال الفترة القصيرة لتربص الخضر المقام حاليا بسيدي موسى، إيجاد حلول لمشكل دفاع التشكيلة الوطنية خاصة المحور الذي شكل صداعا للدولي السابق، ونقلت مصادر مقربة من تربص سيدي موسى أن بلماضي استقر على الثنائي بلعمري وماندي لتشكيل محور دفاع الخضر مستغلا عودة يوسف عطال إلى مستواه وقرر إشراكه بصفته ظهيرا أيمن في حين سيواصل محمد فارس أساسيا في الرواق الأيسر بعد تألقه في لقاء غامبيا شأنه شأن الحارس رايس وهاب مبولحي الذي يبقى المعادلة الأبرز في مرمى الخضر.

بلماضي يرغب في فوز عريض لتفادي الحسابات

كشفت ذات المصادر الموجودة في تربص الخضر بسيدي موسى، أن الناخب الوطني جمال بلماضي وضع برنامجا خاصا للاعبي الخط الأمامي، وأضافت ذات المصادر أن مدرب الخضر اعتمد في تمارينه على الثلاثي بونجاح وبراهيمي ومحرز، ويعول المدرب السابق لنادي الدحيل القطري كثيرا على الفورمة الجيدة التي يتميز بها بونجاح من أجل تسجيل أكبر عدد من الأهداف في لقاء اليوم باعتبار أن الخضر قد يتعادلون مع البينين في نهاية التصفيات وستحسم المباراتان المباشرتان هوية المتأهل إلى الدور النهائي لأغلى المنافسات القارية، علما أن الخضر سيلعبون أمام البينين لقاء الجولة 4 يوم 16 من أكتوبر الجاري.

ل.ص

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من المنتخب الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات