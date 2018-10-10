الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019

الجزائر - البنين (غدا بملعب تشاكر سا 20:45)

الخضر للانفراد بالصدارة والاقتراب من كان الكاميرون

يجدد المنتخب الوطني العهد مع المنافسة الرسمية، سهرة الغد، باستقبال نظيره البنيني بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بداية من الساعة 20:45 ضمن مجريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.

تعود تشكيلة الخضر إلى ملعب مصطفى تشاكر، غدا، بعد غياب طويل وهي الأرضية التي كانت شاهدة على إنجازات كثيرة حققتها التشكيلة الوطنية وسمحت لها بالتأهل إلى كأس العالم في مناسبتين، حيث يستقبل رفقاء الحارس وهاب مبولحي سهرة الغد منتخب البينين على ملعب تشاكر بعدما لعبوا كل مبارياتهم في الفترة السابقة بملاعب أخرى مثل 5 جويلية الذي احتضن اللقاءات الودية أمام كل من إفريقيا الوسطى وتنزانيا والرأس الأخضر وقبلهم مباراة رسمية وحيدة لعبت في ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة أمام المنتخب النيجيري لحساب تصفيات كأس العالم التي جرت وقائعها بروسيا الصائفة الماضية، وتعتبر مباراة الغد مهمة كثيرا بالنسبة للتشكيلة الوطنية التي ستنفرد بصدارة المجموعة الرابعة باعتبار أنها تقتسم المركز الريادي رفقة البنين بـ 4 نقاط لكل منهما كما تحمل المواجهة أهمية بالغة للاعبين والمدرب جمال بلماضي على حد سواء، حيث سيحاول رفقاء رياض محرز تأكيد عودتهم إلى الواجهة ووضع الوجه الشاحب الذي أبانوه سابقا في طي النسيان وكذا الاقتراب من اقتناص تأشيرة العبور إلى المحفل القاري، في الوقت الذي يسعى فيه بلماضي لتحقيق أول انتصار له مع الخضر يؤكد به أحقيته بالنقطة التي عاد بها مع المنتخب في خرجته السابقة أمام غامبيا والتي كانت الأولى بالنسبة له على رأس الخضر.

بلعمري وماندي في المحور وعطّال أساسيا

حاول الناخب الوطني جمال بلماضي خلال الفترة القصيرة لتربص الخضر المقام حاليا بسيدي موسى، إيجاد حلول لمشكل دفاع التشكيلة الوطنية خاصة المحور الذي شكل صداعا للدولي السابق، ونقلت مصادر مقربة من تربص سيدي موسى أن بلماضي استقر على الثنائي بلعمري وماندي لتشكيل محور دفاع الخضر مستغلا عودة يوسف عطال إلى مستواه وقرر إشراكه بصفته ظهيرا أيمن في حين سيواصل محمد فارس أساسيا في الرواق الأيسر بعد تألقه في لقاء غامبيا شأنه شأن الحارس رايس وهاب مبولحي الذي يبقى المعادلة الأبرز في مرمى الخضر.

بلماضي يرغب في فوز عريض لتفادي الحسابات

كشفت ذات المصادر الموجودة في تربص الخضر بسيدي موسى، أن الناخب الوطني جمال بلماضي وضع برنامجا خاصا للاعبي الخط الأمامي، وأضافت ذات المصادر أن مدرب الخضر اعتمد في تمارينه على الثلاثي بونجاح وبراهيمي ومحرز، ويعول المدرب السابق لنادي الدحيل القطري كثيرا على الفورمة الجيدة التي يتميز بها بونجاح من أجل تسجيل أكبر عدد من الأهداف في لقاء اليوم باعتبار أن الخضر قد يتعادلون مع البينين في نهاية التصفيات وستحسم المباراتان المباشرتان هوية المتأهل إلى الدور النهائي لأغلى المنافسات القارية، علما أن الخضر سيلعبون أمام البينين لقاء الجولة 4 يوم 16 من أكتوبر الجاري.