مباراة الجزائر-البنين سهرة اليوم

يواجه المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، نظيره البنيني سهرة اليوم الجمعة بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كاس أمم إفريقيا 2019

ويحتل المنتخب الوطني حاليا المركز الأول في المجموعة الرابعة مناصفة مع المنتخب البنيني بمجموع أربع(4) نقاط لكل منهما، ما يجعل هذه المقابلة الفرصة السانحة للإنفراد بالصدارة.وتحسبا لهذه المواجهة ضد منتخب البنين، وجه بلماضي الدعوة ل23 لاعبا، في قائمة اتسمت على وجه الخصوص بعودة لاعب الشباب السعودي بلعمري و آدم وناس (نادي نابولي) واسحاق بلفوضيل (نادي هوفنهايم ) و يوسف عطال (اولمني نيس) و ياسين بنزية (نادي فنيرباخ) فيما سيغيب المهاجم سليماني المصاب الذي عوض باللاعب اسامة درفلو