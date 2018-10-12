فوز المنتخب الجزائري أمام البنين بنتيجة 2-0

فاز المنتخب الجزائري لكرة القدم أمام نظيره البنيني (2-0)،الشوط الأول (1-0) سهرة أمس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة،لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم (كان-2019).

وافتتح''الخضر''باب التسجيل في الدقيقة ال20 من الشوط الأول بفضل المدافع رامي بن سبعيني، قبل أن يضيف مواطنه بغداد بونجاح الهدف الثاني في الدقيقة 73.

ومعلوم أن التشكيلتين ستلتقيان مجددا يوم 16 أكتوبر الجاري بكوتونو(00ر16)،لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كاس أمم إفريقيا 2019.

وبفضل هذا الفوز، انفرد المنتخب الجزائري بصدارة المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط متبوعا بالبنين (المرتبة الثانية/4نقاط).

ولحساب نفس المجموعة، تعادل منتخبا الطوغو وغامبيا، مساء اليوم الجمعة بنتيجة (1-1)، الشوط الأول (0-1).

يتأهل الأولان عن المجموعة للمرحلة النهائية للمنافسة المقررة في الصائفة المقبلة بالكاميرون.

وضعية المجموعة الرابعة بعد إجراء الجولة الثالثة

الطوغو - غامبيا 1-1

الجزائر - البنين 2-0

الترتيب ن ل ف ت خ له عليه الفارق

1-الجزائر 7 3 2 1 0 4 1 +3

2- البنين 4 3 1 1 1 1 2 -1

3-غامبيا 2 3 0 2 1 2 3 -1

--.الطوغو 2 3 0 2 1 1 2 -1

الجولة الرابعة (16 أكتوبر 2018)

البنين - الجزائر

غامبيا - الطوغو

الجولة الخامسة (12 - 20 نوفمبر 2018):

الطوغو - الجزائر

غامبيا - البنين

الجولة السادسة (18 - 26 مارس 2019):

البنين - الطوغو

الجزائر - غامبيا

مباريات لعبت (11 يونيو 2017):

الجزائر - الطوغو 1-0

البنين - غامبيا 1-0

(8 و9 سبتمبر 2018):

غامبيا - الجزائر 1-1

الطوغو - البنين 0-0.