فوز المنتخب الجزائري أمام البنين بنتيجة 2-0

شريط الاخبار
معركة البرلمان تدخل أسبوعها الثالث وتساؤلات حول صمت المجلس الدستوري مصير المطرودين من امتحاني "الباك" و"البيّام" يحدّد بعد غد إرهابيان يسلمان نفسيهما ببرج باجي مختار وكشف أسلحة على الحدود مع موريتانيا الجيش يدمر ثلاثة مخابئ للإرهابيين بأم البواقي «رونو» تمدد تخفيضاتها... وتسليم فوري لـ «بيكانتو» و«هيونداي» و«سوفاك» الحكومة تحشد أركانها لإحداث "ثورة" تنموية بالمناطق الحدودية طمار يأمر برفع مستوى تجسيد مشاريع سكنات "عدل 2" الجيش يحذر من عواقب إهمال أمن المعلومات على مؤسسات الدولة والافراد أويحيى يحشد قواعد حزبه للدعاية للعهدة الخامسة الأفافاس يجدد مطلب كشف حقيقة اغتيال رابح عيسات حجار في مواجهة غضب طلبة العلوم السياسية بعد قرار غلق 13 معهدا مخطط عمل وطني من أجل ترقية تصدير المنتوجات الفلاحية بوعزقي يُشيد بالتطور الذي عرفه قطاع الفلاحة "غياب مناخ ملائم لتربية الأبقار الحلوب يرهن تطور شعبة الحليب بالجزائر" ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "غرب النيل" يحرّك وزارة الصحة "المدرسة العليا للضمان الاجتماعي قطبا للتكوين الوطني والإقليمي" شيخ يدعي استفادته من قطعة أرض ببرج الكيفان ويطرد مالكها الجزائر - البنين (غدا بملعب تشاكر سا 20:45) تأجيل قضية تعيين خبير لجرد ممتلكات معطوب إلى 7 نوفمبر القادم لجنة حكومية مشتركة لتحديد السلع المسموح استيرادها قريبا وفد جزائري يشارك في الأيام الجزائرية للترويج للمنتجات الفلاحية الجيش يؤكد جاهزيته الكاملة لمواجهة التحديات توقعات متفائلة لأسعار النفط خلال 2019 الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يطلق منتوج صحتك في دارك ملف تحويل أفسيو إلى نقابة يرهن مستقبل أكبر تجمع لرجال الأعمال مؤسسة بريد الجزائر ترسّم 5511 عامل مؤقت نسيب يرجع سبب 50 بالمائة من الفيضانات إلى صعود مياه الوديـان 60 ضابطا من الأكاديمية العسكرية بشرشال يزورون بوحجة يوم الإثنين حسبلاوي يؤكد تخصيص 140 مليون دينار للتكفل بالمصابين بالكوليرا التخلص من السردين للمحافظة على ارتفاع أسعاره ممارسة غير أخلاقية تكليف المدرسة العليا للإدارة بتحسين مستوى المؤسسات العمومية الحكومة تحدد تصنيف إقامة القضاة وشروط الالتحاق بالمناصب التابعة لها الجيش يحيد 14 إرهابيا ويوقف 10 عناصر دعم خلال شهر سبتمبر الأمبيا ينفي منع بوحجة من دخول البرلمان اهتراء الإقامات وغياب المطاعم المركزية يخرج الريال إلى الشارع فتح مركز لتخزين الحبوب بذراع الميزان في تيزي وزو قريبا جواز السفر الجزائري يتراجع ويحتل المرتبة 91 عالميا توقيف تاجر حاول تهريب 14500 أورو إلى تركيا الـ فاو تساعد الجزائر في تطوير المؤسسات الغابية تنظيمات طلابية ونقابيون يحذرون من الاحتقان الذي تشهده الجامعات
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. المنتخب الوطني
  4. فوز المنتخب الجزائري أمام البنين بنتيجة 2-0

فوز المنتخب الجزائري أمام البنين بنتيجة 2-0

  13 أكتوبر 2018 - 11:06   قرئ 42 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
فوز المنتخب الجزائري أمام البنين بنتيجة 2-0

فاز المنتخب الجزائري لكرة القدم أمام نظيره البنيني (2-0)،الشوط الأول (1-0) سهرة أمس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة،لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم  (كان-2019).

وافتتح''الخضر''باب التسجيل في الدقيقة ال20 من الشوط الأول بفضل المدافع رامي بن سبعيني، قبل أن يضيف مواطنه بغداد بونجاح الهدف الثاني في الدقيقة 73.

ومعلوم أن التشكيلتين ستلتقيان مجددا يوم 16 أكتوبر الجاري بكوتونو(00ر16)،لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كاس أمم إفريقيا 2019.

وبفضل هذا الفوز، انفرد المنتخب الجزائري بصدارة المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط متبوعا بالبنين (المرتبة الثانية/4نقاط).

ولحساب نفس المجموعة، تعادل منتخبا الطوغو وغامبيا، مساء اليوم الجمعة بنتيجة (1-1)، الشوط الأول (0-1).

يتأهل الأولان عن المجموعة للمرحلة النهائية للمنافسة المقررة في الصائفة المقبلة بالكاميرون.

وضعية المجموعة الرابعة بعد إجراء الجولة الثالثة

الطوغو - غامبيا 1-1

الجزائر - البنين  2-0

الترتيب      ن   ل   ف  ت  خ   له  عليه الفارق

1-الجزائر   7   3   2   1   0   4    1   +3

2- البنين    4  3   1   1   1   1   2     -1

3-غامبيا    2  3   0   2   1   2   3     -1

--.الطوغو 2  3   0   2   1   1   2     -1

الجولة الرابعة (16 أكتوبر 2018)

البنين - الجزائر

غامبيا - الطوغو

الجولة الخامسة (12 - 20 نوفمبر 2018):

الطوغو - الجزائر

غامبيا - البنين

الجولة السادسة (18 - 26 مارس 2019):

البنين - الطوغو

الجزائر - غامبيا

مباريات لعبت (11 يونيو 2017):

الجزائر - الطوغو       1-0

البنين - غامبيا            1-0

(8 و9 سبتمبر 2018):

غامبيا - الجزائر                            1-1

الطوغو - البنين                            0-0.

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من المنتخب الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات