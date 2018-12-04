اتهم رئيس الرابطة باستعمال نفوذه للدفاع عن الشلف..محمد شعيب يكشف لـالمحور اليومي:

مدوار وزطشي يحتقران بعض الأندية ويتعاملان بمكيالين

لن نفسد عرس كأس الجمهورية بالمقاطعة ومرحبا بالمولودية

خرج الدولي السابق والمدير التقني الرياضي لفريق رائد القبة، محمد شعيب، عن صمته، وتحدث لـالمحور اليومي عن الإهانة التي تعرض لها من طرف الواقفين على شؤون المنظومة الكروية الجزائرية، مبرزا أن كل من رئيس الفاف خير الدين زطشي ورئيس الرابطة الوطنية عبد الكريم مدوار يحتقران بعض الأندية ويمارسان سياسة الكيل بمكيالين في تسيير شؤون الكرة.

هل تجاوزت صدمة منعك من حضور قرعة كأس الجمهورية مؤخرا؟

لم تكن صدمة وإنما إهانة لي شخصي ولفريق رائد القبة، ولا يمكن أن ننسى الأمر بسهولة، وهناك مشكل كبير في التعامل، ولهذا نطالب المسؤولين الذين يسيرون الكرة أن يحترموا كل الفرق وأن يساووا بين الجميع.

نفهم من كلامك أن القبة أصبحت مستهدفة؟

لا أريد تشخيص الأمور، وأهم شيء بالنسبة لي أن أحترم كي تقادرني نقادرك لا أريد أن يساعدني أحد أو يساعد فريقي لكن عندما لا ترسل لنا دعوة لحضور قرعة الكأس أحسسنا أننا مظلومين، والمسؤولين على الكرة يتعاملون بمكيالين مع الفرق.

هل يمكن أن توضح أكثر

الأمور لا تستحق التوضيح، فالفاف والرابطة تتعاملان بطريقتين مختلفتين مع الفرق، وزطشي ومدوار يظنان أن هناك فرق صغيرة وأخرى كبيرة، فالجميع شاهد على أن المسؤولين يخافون بعض الأندية لكنهم يتخذون قرارات صارمة في حق أخرى.

تبدو جد متأثر من الطريقة التي منعت بها من حضور القرعة

حظرت حفلات أكبر من حفل قرعة الكأس، لكن تعامل المسؤولين كان معنا مهينا، وزطشي متناقض في تصرفاته، فقد شدد مؤخرا على ضرورة القضاء على سياسة التسيير بالهاتف، لكنه في المقابل لم يرسل لنا دعوة القرعة، وعندما استفسرنا قال إن الدعوات سنجدها الأحد عند المدخل لكننا منعنا بطريقة مهينة من الدخول.

رئيس الفريق صرح بأن القبة ستقاطع لقاء الكأس، هل تؤيد قراره؟

لن نصل إن شاء الله إلى هذه النقطة، ولن نفسد العرس وكل ما نطالب به هو احترامنا، لأننا مظلومين وفي العاصمة مثلا الجميع يساعد المولودية والاتحاد فقط ولكن شباب بلوزداد والنصرية والحراش والقبة يعانون، وهنا أريد أن أضيف أمرا هاما يجب على الجميع معرفته.

تفضل..

أريد أن أقول لمسؤولي الكرة الجزائرية إن رائد القبة لا يمكن وضعه ضمن قائمة الفرق الصغيرة، وهو ما وقفنا عليه منذ انطلاقة الموسم الحالي، المسؤولون يخافون بعض الفرق وأنا مسؤول عن كلامي، وأتحدى أي كان أن يبحث في التاريخ فلا يوجد فريق غير رائد القبة منح الكثير للمنتخب ونملك 5 لاعبين شاركوا في كأس العالم و14 لاعبا تواجدوا مع الخضر في كأس أمم إفريقيا ولهذا لسنا فريقا.

يبدو أنك غير راض تمام عن العمل الذي يقوم به الثنائي زطشي ومدوار؟

بطبيعة الحال لأن الرابطة والفاف على حد سواء ليستا عادلتين في القرارات المتخذة وإلا كيف نفسر معاقبة رئيس يدافع عن حقوق فريقه في الوقت الذي يستعمل فيه رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار نفوذه للدفاع عن فريقه السابق جمعية الشلف، فقد استنكر في مناسبات عديدة ظلم الحكام للشلف لكن لا لجنة الانضباط التابعة لهيئته تحركت لمعاقبته ولا رئيس الفاف ووزير الشباب والرياضة فعلا ذلك.