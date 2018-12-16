مبرزا أن الرياضة الجزائرية تسير نحو الأفضل... حطاب:

عدم ترشحنا لاحتضان كان 2019 لا علاقة له بغياب المنشآت

عاد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب للدفاع من جديد عن موقف الجزائر من الترشح لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2019، والذي أسال الكثير من الحبر في الآونة الأخيرة بعد سحب شرف التنظيم من الكاميرون.

استغل المسؤول الأول عن قطاع الرياضة في الجزائر زيارته التفقدية التي قادته أول أمس، إلى ولاية ميلة، للحديث عن قضية عدم الترشح لاحتضان الكان، مبرزا أن الأمر لا علاقة له بغياب المنشآت الرياضية مثلما يعتقد البعض، وقال: عدم الترشح لخلافة الكاميرون لا يعود إلى غياب المنشآت بل لعدة أمور أخرى. وأبرز الوزير محمد حطاب أن الجزائر تحتل المرتب الثالثة على الصعيد القاري من حيث المنشآت بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا، مؤكدا أن الجزائر تملك إلى حد الآن 53 مركبا رياضيا، في انتظار الاستفادة من مركبي وهران وتيزي وزو قريبا، إضافة إلى 7596 منشأة تابعة لوزارة الشباب والرياضة، وهي تصريحات تعكس الضغط الكبير الذي تعيشه السلطات الجزائرية في ظل تساؤل الشارع الرياضي عن السبب الرئيس وراء خوف المسؤولين من التقدم بالترشح لخلافة الكاميرون، وهو ما كان من شأنه تعزيز حظوظ الخضر في التتويج بثاني ألقابهم القارية بعد الأول سنة 1990 عندما توج بها رفقاء شريف الوزاني في الجزائر.