توتنهام يزاحم أرسنال على التعاقد مع ماندي

شريط الاخبار
بن طالب يكشف أسباب مغادرته لبيت توتنهام 17 حزبا وشخصية مدعوون للمشاركة اليوم في اجتماع المعارضة حول مرشح توافقي مقترح جديد يقرّ بتحويل منحة الطالب إلى راتب شهري «جي اس كا» تمنح الأولوية لممتلكات الولاية استيراد 16 مليون لقاح جديد قبل نهاية مارس المنتوج الجزائري المصدّر يزعج بلدانا ترغب بأخذ حصته في السوق الإفريقية الجزائر تشدد على إيجاد حل سياسي شامل في ليبيا دون تدخل أجنبي لن نتراجع عن خطة «أبوس» رغم تهديدات بعض المتعاملين مؤسسة الأنسجة الصناعية تطرح مناقصة لشراء القطن بوتفليقة أعاد مواطنين إلى سكناتهم بعدما هجّرهم الإرهاب منها أزمة السكن تخرج مواطني تيزي وزو إلى الشارع إجراءات مبسطة للاستفادة من القروض واستحداث 50 ألف منصب شغل التوجه نحوالسكن الإيجاري للقضاء على مشكل السكن 7300 جزائري وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر في 2018 ! السفير الصحراوي يحمّل فرنسا وإسبانيا مسؤولية انتهاك قرار المحكمة الأوربية الدالية تؤكد على إلغاء توزيع المواد الغذائية واستبدالها بحوالات مالية تعيين تسعة سيناتورات منسقين في حملة بوتفليقة بن غبريت تستدعي النقابات لتفادي الإضراب تثبيت لوحات الطاقة الشمسية بالمدارس تكريس لثقافة استغلال الطاقات البديلة تقاذف المسؤوليات بين الحكومة وسلطة ضبط السمعي البصري 3 سنوات سجنا لمهندس تجسس على «نفطال» لصالح «بزنس أعمال» الفرنسية قطاع العدالة حقق قفزة نوعية في مكافحة الفساد والعصرنة ضمن الأولويات مليارا دينار إنفاق الحكومة على نقل السلع نحو الجنوب خلال سنتين لاعبو شبيبة القبائل يتدربون على شاطئ تيقزيرت مدير بريد الجزائر يعترف بتعرض شاحنة الشركة لسطو ببومرداس حميدة عياشي ينسحب من مديرية الاتصال لحملة غديري أزمة السكن تخرج مواطني عدة أحياء إلى الشارع تسليم ملاعب براقي تيزي وزو ووهران في 2019 "اجي اس كا" تمنح الأولوية لممتلكات الولاية رفع التجميد على 2000 منشأة بيداغوجية وإعادة تأهيل8 آلاف مؤسسة تربوية الشباب يبحث عن طرد النحس والاقتراب من المربع الذهبي الخضورة ينهون تحضيراتهم لسفرية مصر وزعلاني جاهز الاستيلاء على مبلغ 05 ملايير و 700 مليون سنتيم بتيزي وزو عشرة جرائم قتل في جانفي 2019 النقلون يدعون إلى إضراب يومي 24 و 25 فيفري استنفار للسلطات المحلية والأمنية لتأمين الانتخابات ومواجهة احتجاجات محتملة الجزائر يقظة على الحدود لمنع تسفير الدواعش لأراضيها تكتّل بين الجوية الجزائرية وطاسيلي في وجه المنافسة الأجنبية مخابر روش السويسرية تحوز على المرتبة الأولى بن مسعود يلزم المؤسسات العمومية السياحية بتسديد ديونها العالقة
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. المنتخب الوطني
  4. توتنهام يزاحم أرسنال على التعاقد مع ماندي

أول لاعب تجاوز 3 آلاف دقيقة هذا الموسم في بيتيس

توتنهام يزاحم أرسنال على التعاقد مع ماندي

  20 فيفري 2019 - 10:16   قرئ 30 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
توتنهام يزاحم أرسنال على التعاقد مع ماندي

انضم نادي توتنهام الانجليزي إلى قائمة الأندية المهتمة بخدمات لاعب « الخضر » ونجم دفاع ريال بيتيس الإسباني، عيسى ماندي، تحسبا لضمه إلى صفوف النادي بداية من « الميركاتو » الصيفي المقبل.

 

أشعل الدولي الجزائري عيسى ماندي منافسة قوية بين ناديا العاصمة الانجليزية لندن، أرسنال وتوتنهام على التوالي، فبعد أيام فقط من حديث الصحافة البريطانية عن رغبة مسؤولي المدفعجية في الظفر بخدمات مدافع ريال بيتيس بطلب من المدرب أوناي ايمري، كشفت تقارير صحفية اسبانية أول أمس، عن دخول نادي توتنهام سباق التعاقد مع ماندي الذي يقدم مستويات كبيرة في الليغا الاسبانية وأيضا في منافسة اليوروباليغ، وكشف موقع «آل ديسمارك» في هذا الصدد أن مسؤولي توتنهام سيحلون قريبا باسبانيا من اجل التفاوض على صفقة ماندي، مشيرا في الوقت ذاته أن النادي اللندني يريد لاعب الخضر لتعويض مدافعه المحوري الدولي البلجيكي توبي ألديرفيريلد الذي يرغب في مغادرة النادي، وأشار التقرير ذاته أن مسؤولي توتنهام مستعدون لكسر الشرط الجزائي لماندي المحدد بـ 26 مليون أورو من أجل غلق الطريق أمام الغريم أرسنال الذي يستهدف ضم اللاعب السابق لريمس الفرنسي، وفي سياق منفصل، كشف موقع «آل ديسمارك» الاسباني أن ماندي أول لاعب في النادي الأندلسي تجاوز عقبة 3000 دقيقة هذا الموسم، بوصوله إلى 3045 دقيقة بعدما شارك في 34 لقاء من أصل 38 رسمية للنادي في جميع المنافسات.

ل ص

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من المنتخب الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات