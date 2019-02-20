أول لاعب تجاوز 3 آلاف دقيقة هذا الموسم في بيتيس

توتنهام يزاحم أرسنال على التعاقد مع ماندي

انضم نادي توتنهام الانجليزي إلى قائمة الأندية المهتمة بخدمات لاعب « الخضر » ونجم دفاع ريال بيتيس الإسباني، عيسى ماندي، تحسبا لضمه إلى صفوف النادي بداية من « الميركاتو » الصيفي المقبل.

أشعل الدولي الجزائري عيسى ماندي منافسة قوية بين ناديا العاصمة الانجليزية لندن، أرسنال وتوتنهام على التوالي، فبعد أيام فقط من حديث الصحافة البريطانية عن رغبة مسؤولي المدفعجية في الظفر بخدمات مدافع ريال بيتيس بطلب من المدرب أوناي ايمري، كشفت تقارير صحفية اسبانية أول أمس، عن دخول نادي توتنهام سباق التعاقد مع ماندي الذي يقدم مستويات كبيرة في الليغا الاسبانية وأيضا في منافسة اليوروباليغ، وكشف موقع «آل ديسمارك» في هذا الصدد أن مسؤولي توتنهام سيحلون قريبا باسبانيا من اجل التفاوض على صفقة ماندي، مشيرا في الوقت ذاته أن النادي اللندني يريد لاعب الخضر لتعويض مدافعه المحوري الدولي البلجيكي توبي ألديرفيريلد الذي يرغب في مغادرة النادي، وأشار التقرير ذاته أن مسؤولي توتنهام مستعدون لكسر الشرط الجزائي لماندي المحدد بـ 26 مليون أورو من أجل غلق الطريق أمام الغريم أرسنال الذي يستهدف ضم اللاعب السابق لريمس الفرنسي، وفي سياق منفصل، كشف موقع «آل ديسمارك» الاسباني أن ماندي أول لاعب في النادي الأندلسي تجاوز عقبة 3000 دقيقة هذا الموسم، بوصوله إلى 3045 دقيقة بعدما شارك في 34 لقاء من أصل 38 رسمية للنادي في جميع المنافسات.