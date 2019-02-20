أكد حنينه لأجواء النادي والدوري الانجليزي

بن طالب يكشف أسباب مغادرته لبيت توتنهام

تحدث الدولي الجزائري نبيل بن طالب، نجم فريق شالك الألماني، لأول مرة عن الأسباب الحقيقية التي جعلت نادي الأسبق توتنهام يضعه في قائمة المعروضين للبيع صيف 2016.

خص لاعب الخضر نبيل بن طالب صحيفة « ذي إندبندنت» الانجليزي بحوار مطول تحدث من خلاله عن المباراة التي تنتظر فريقه شالك 04 الألماني اليوم أمام الضيف مانشيستر سيتي الانجليزي في ذهاب الدور 16 من رابطة أبطال أوروبا وهي المباراة التي أقر الدولي الجزائري بصعوبتها وقال :»لا أعيش كثيرا في الأحلام، ومباراة مانشيستر سيتي ستكون صعبة جدا لأنهم يملكون لاعبين رائعين» وأضاف لاعب الخضر في السياق ذاته:» من جهتنا سنلعب كل حظوظنا لأن كل شيء ممكن في كرة القدم.» واغتنم بن طالب فرصة الحديث إلى الصحيفة الانجليزية من أجل استعادة ذكرياته في البريميرليغ عندما كان لاعبا في توتنهام قبل أن يغادر بعد سوء تفاهم مع المدرب بوكيتينيو، الذي قال إنه أول من آمن بقدراته وأضاف بن طالب في حديثه عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يغادر نادي العاصمة لندن :» كنت شابا يومها، وعندما عدت من الإصابة كنت جائعا للمشاركة وهو ما جعلني أغضب حينما لم يمنحني المدرب الفرصة، وأعلم أنه كان يبحث عن حمايتي. » وأكد بن طالب في المقابل أنه سيكون إنسانا منافقا إن قال اليوم إنه لا يتمنى لو كان لاعب في توتنهام معربا عن حسرته من خرجاته التي أطاحت به من مخططات بوكيتينيو وأضاف» أعلم أنني أخطأت وكان علي الصبر قليلا ولم كنت في سن 24 وأنا في توتنهام لن أرتكب نفس الخطأ» وفي ختام حديثه أكد لاعب الخضر أنه لا ينسى فضل النادي والدوري الانجليزي على حد سواء وختم قائلا «انجلترا منحتني الفرصة التي لم أجدها في فرنسا، التحقت في سن 16 وغادرت في العشرين وأحب كرة القدم هناك وتوتنهام أيضا منحني الكثير.»