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مشيدا بدور بلماضي في عودة روح المجموعة...دوخة:

«نملك منتخبا قويا بإمكانه التتويج بكأس أمم إفريقيا»

  20 فيفري 2019 - 19:34   قرئ 18 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
«نملك منتخبا قويا بإمكانه التتويج بكأس أمم إفريقيا»

كشف حارس المنتخب الوطني، ونادي الرائد السعودي، عز الدين دوخة، عن امتلك «الخضر» حظوظا كبيرة للتألق في نهائيات كأس أمم إفريقيا الصائفة المقبل، مشيرا إلى أن العناصر الوطنية بإمكانها خطف اللقب القاري.

رشح الحارس السابق لاتحاد الحراش، عز الدين دوخة المنتخب الوطني الجزائري للتتويج بكان 2019 المقرر إجراؤها بمصر، وقال دوخة في تصريحات خص بها موقع «كووورة» عن حظوظ الخضر «سنذهب إلى أبعد محطة ممكنة في كأس أمم إفريقيا، ونحن قادرون على التتويج اللقب لأننا نملك منتخبا قويا». وأثنى حارس الرائد السعودي المرشح للتواجد رفقة المنتخب الوطني في نهائيات كان مصر على الدور الكبير للمدرب جمال بلماضي في عودة روح المجموعة إلى التشكيلة الوطنية بعد فترة فراغ رهيبة مر بها المنتخب وأضاف :»في الفترة الأخيرة ومنذ تعيين جمال بلماضي على رأس العارضة الفنية للمنتخب عدنا بقوة، وهو مدرب يملك أفكار ومنطقي في طريقة عمله» كما أكد دوخة أن تنظيم كأس أمم إفريقيا في مصر بدلا من بلد آخر سيصب في صالح المنتخب الجزائري باعتبار أن أنصار الخضر سيتوافدون بأعداد غفيرة من أجل مساندة رفقاء رياض محرز في المحفل القاري.

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