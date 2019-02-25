مستواه المستقر يحرج بلماضي قبل تربص مارس

بن رحمة يسجل «هاتريك» ويطرق أبواب «الخضر»

واصل بن رحمة تقديم عروضه القوية في الدرجة الأولى الإنجليزي هذا الموسم وسجل أول أمس ثلاثية كاملة في مرمى هال سيتي كما قدم تمريرة هدف جعلت الإنجليز يختارونه رجلا للمباراة وأكدت مختلف التقارير الصادرة أمس أن صاحب 24 ربيعا يستحق الانضمام إلى فريق اكبر من برينتفورد الذي رفع رصيده في الشامبين شيب إلى 43 نقطة في المركز 16 ويبتعد بفارق كبير جدا عن الفرق المنافسة على الصعود، وبثلاثيته في مرمى هال سيتي تمكن بن رحمة من الوصول الى الهدف السابع له هذا الموسم في 28 مشاركة مع ناديه، مؤكدا أحقيته بنيل فرصة من الناخب الوطني جمال بلماضي قبل أيام فقط من انطلاق تربص مارس الداخل لاسيما وان أداؤه مستقر في الشامبين شيب رغم معاناة ناديه، جدير بالذكر أن بن رحمة التحق بالخضر في سن العشرين لكنه اكتفى بتربص وحيد تخللته مباراة ودية سنة 2015 غير أن كل المدربين الذين تعاقبوا بعد التقني الفرنسي كريستيان غوركوف تجاهلوا بن رحمة الذي أكد مؤخرا رغبته الكبيرة في حمل ألوان المنتخب من جديد وهو الذي قال انه لم يتردد في قبول تمثيل الجزائر فور تلقيه اتصالا من رئيس الفاف آنذاك محمد روراوة.