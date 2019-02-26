ماندي يسجل خامس أهدافه بألوان ريال بيتيس

شريط الاخبار
الجزائرية للمياه تبرمج إنجاز 26 مشروعا عبر عدة بلديات بتيزي وزو 47 ولايــــــــة عرفــــــت مظاهــــــرات للمطالبــــــــة بالتغييــــــر و60 ألــــــــــــــــــــــــــــــــــف شرطي أطّرها التكتل النقابي يشلّ المدارس اليوم وبن غبريت تهدّد باللجوء إلى العدالة الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك يتوج بأوسكار أفضل فيلم تضارب تصريحات زمالي حول مسح الديون يخلق «أزمة عدم ثقة» « بومار كومباني » تواصل تطوير هواتفها بشراكة مع «كاي أو إس تكنولوجي» الخوف من الانزلاق يتسبب في اضطراب رزنامة الكرة الجزائرية «الأحداث أثبتت نجاعة المقاربة الجزائرية في حل الأزمات» طلبة الجامعات على موعد اليوم مع احتجاجات للمطالبة بالتغيير توزيع 60 ألف وحدة سكنية قبل نهاية مارس ملف إنشاء بنوك مختلطة جزائرية ـ موريتانية على طاولة وزير المالية المحامون يخرجون في مسيرة «الكرامة» الخميس المقبل نفـــــاد استمـــــارات التوقيعـــــــات وراغبــــــون فــــــي الترشـــــــح يشتكـــــون أسعار النفط ترتفع إلى 67 دولارا للبرميل -المعارضة تبنت مطالب الشارع و»الأفافاس» يدعو لتأسيس «جمهورية ثانية» حزب العمال يُطلق مبادرة وطنية للم الشمل واحتواء الاحتجاجات من حق الجزائريين الاعتراض على مترشح لكن الفصل يبقى للصندوق مراكـــــــز الوسيـــــط تتكفــــل بعـــــلاج 22 ألــــف مدمــــــن عـــــبر الوطــــــن أنستينا يخرج عن صمته بعد الانتقادات الموجهة له بارتفاع قدر ب 15.8 مليون مشترك ....عدد زبائن جازي يواصل نموه في الربع الأخير من عام 2018 بن رحمة يسجل «هاتريك» ويطرق أبواب «الخضر» بونجاح يواصل كتابة التاريخ في الدوري القطري «الخضورة» على بعد 3 نقاط من ربع نهائي «الشامبينز ليغ» دوما يعفو عن بن يوسف ويعيده إلى المجموعة 23 فيلما يتنافس على «الزيتونة الذهبية» لمهرجان الفيلم الأمازيغي بوتفليقة يعرض دواعي الاستمرارية لتدارك الإخفاقات مصالح الأمن تفرق مظاهرة حركة «مواطنة» وسط العاصمة استقالة بالقناة الثالثة وإقالة مدير أخبار التلفزيون وصحفيو الإذاعة يحتجون «دروس التربية الإسلامية للطور الثانوي مرجع لأفكار التكفير والإقصاء» بن مسعود يبرز مدى تطور قطاع السياحة بالجزائر «نفطال» تفاوض أجانب لانتاج ملحقات قارورات غاز للسيارات بورصة اللحوم البيضاء تنهار بـ 50 دينار للكيلوغرام الواحد الدالية تدعو إلى مجابهة المفاهيم الخاطئة لتبرير العنف ضد المرأة «لامنيا»: «طلبة جامعيون مهددون بالتصفية داخل الحرم الجامعي» حجار يؤكد رفع عدد طلبة المدارس العليا مستقبلا تكتل النقابات المستقلة يشلّ المدارس لمدة يومين حمدي يرافع من أجل المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية «نسيب للسياحة» يعزز التعاون مع مصر ودول إفريقية للترويج للسياحة الجزائرية البرلمان يصادق على قانون النشاطات الفضائية المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. المنتخب الوطني
  4. ماندي يسجل خامس أهدافه بألوان ريال بيتيس

اختير أحسن لاعب في مباراة بلد الوليد

ماندي يسجل خامس أهدافه بألوان ريال بيتيس

  26 فيفري 2019 - 12:27   قرئ 54 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
ماندي يسجل خامس أهدافه بألوان ريال بيتيس

قاد مدافع الخضر عيسى ماندي ناديه ريال بيتيس الإسباني للعودة بانتصار ثمين بثنائية نظيفة من خرجته التي قادته أول أمس إلى ملعب نيوفو جوسي زورييلا لمواجهة المضيف نادي بلد الوليد لحساب الجولة 25 من الليغا.

سجل الدولي الجزائري عيسى ماندي أول أهدافه هذا الموسم في الليغا الإسبانية بضربة مقصية رائعة في المباراة التي فاز فيها ناديه أمام بلد الوليد، وافتتح ماندي النتيجة لريال بيتيس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يؤمن زميله خواكين النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 87 من اللقاء، وبهذا رفع النادي الأندلسي رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس، ويعد هذا الهدف الثاني لماندي هذا الموسم، بعدما سجل هدفا في كأس الملك الإسبانية، والخامس له منذ انضمامه إلى بيتيس صيف 2016 أين سجل هدفين في الليغا ذلك الموسم، في حين سجل هدفا واحدا في الموسم الماضي كان في البطولة أيضا. ونال لاعب الخضر الثناء من الصحافة الإسبانية بفضل هدفه الرائع الذي سجله أول أمس، كما أنه اختير رجلا للمباراة من طرف موقع «هوسكورد» المختص في الإحصاء الذي منحه علامة 8.4 من 10. جدير بالذكر أن ماندي يقدم مستويات كبيرة في الليغا ويعتبر أكثر لاعب مشاركة في ريال بيتيس، وهو الأمر الذي جعله يدخل اهتمامات نادي أرسنال الإنجليزي الذي يريده الصائفة المقبلة.

ل ص

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من المنتخب الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات