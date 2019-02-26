اختير أحسن لاعب في مباراة بلد الوليد

ماندي يسجل خامس أهدافه بألوان ريال بيتيس

قاد مدافع الخضر عيسى ماندي ناديه ريال بيتيس الإسباني للعودة بانتصار ثمين بثنائية نظيفة من خرجته التي قادته أول أمس إلى ملعب نيوفو جوسي زورييلا لمواجهة المضيف نادي بلد الوليد لحساب الجولة 25 من الليغا.

سجل الدولي الجزائري عيسى ماندي أول أهدافه هذا الموسم في الليغا الإسبانية بضربة مقصية رائعة في المباراة التي فاز فيها ناديه أمام بلد الوليد، وافتتح ماندي النتيجة لريال بيتيس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يؤمن زميله خواكين النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 87 من اللقاء، وبهذا رفع النادي الأندلسي رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس، ويعد هذا الهدف الثاني لماندي هذا الموسم، بعدما سجل هدفا في كأس الملك الإسبانية، والخامس له منذ انضمامه إلى بيتيس صيف 2016 أين سجل هدفين في الليغا ذلك الموسم، في حين سجل هدفا واحدا في الموسم الماضي كان في البطولة أيضا. ونال لاعب الخضر الثناء من الصحافة الإسبانية بفضل هدفه الرائع الذي سجله أول أمس، كما أنه اختير رجلا للمباراة من طرف موقع «هوسكورد» المختص في الإحصاء الذي منحه علامة 8.4 من 10. جدير بالذكر أن ماندي يقدم مستويات كبيرة في الليغا ويعتبر أكثر لاعب مشاركة في ريال بيتيس، وهو الأمر الذي جعله يدخل اهتمامات نادي أرسنال الإنجليزي الذي يريده الصائفة المقبلة.