في سابقة هي الأولى منذ التحاقه بالفريق الصائفة الماضية

مدرب فنربخشة يبعد سليماني من قائمة داربي تركيا

أبعد مدرب نادي فنربخشة التركي، إريسون يانال، لاعبه الدولي الجزائري إسلام سليماني من قائمة 18 التي استدعاها أول أمس. في داربي تركيا المثير أمام بيشكتاش الذي انتهى بثلاثية لكل طرف.

غاب لاعب الخضر إسلام سليماني لأول مرة هذا الموسم عن قائمة ناديه فنربخشة بمناسبة داربي الغضب أول أمس أمام بيشكتاش، وقرر مدرب النادي إريسون يانال إعفاء هداف المنتخب الوطني بسبب مستوياته الباهتة بعدما منحه الفرصة في العديد من المناسبات بالرغم من الانتقادات الكبيرة التي وجهت له، وجاء هذا القرار ليؤكد سقوط سليماني نهائيا من مخططات التقني التركي الذي أشركه لـ 10 دقائق فقط في لقاء الفريق في اليوروبا ليغ الأسبوع الماضي أمام زينيت سانت بطرسبرغ الروسي. ويعيش اللاعب القادم من ليستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة أوضاعا صعبة في الدوري التركي بسبب تراجع مستواه ونقص فعاليته الهجومية، الأمر الذي سيجعل منه لاعبا بديلا، خاصة بعد تألق بديله بوراك يلماز الذي سجل ثنائية في داربي الغضب، مما سيصعب مأمورية سليماني في استعادة مكانته، وهو ما لا يصب في صالحه، خاصة أنه مقبل على المشاركة رفقة الخضر في كأس أمم إفريقيا، وفي حال استمرار وضعيته مع فنربخشة فإنه سيسقط بشكل كبير من مخططات الناخب الوطني جمال بلماضي.