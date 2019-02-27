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بينما أكد أن مصيره سيتحدد مع الفريق ماي المقبل

رئيس إيمبولي يؤكد وجود عرضين لبن ناصر من نابولي والإنتر

  27 فيفري 2019 - 13:27   قرئ 33 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
رئيس إيمبولي يؤكد وجود عرضين لبن ناصر من نابولي والإنتر

أكد رئيس نادي إيمبولي الإيطالي، فابريتزيو كورسي، وصول عرضين للاعبه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، ويتعلق الأمر بكل من نابولي وإنتر ميلان، مبرزا أن مصير نجم الخضر الصاعد سيتحدد شهر ماي المقبل.

عاد رئيس إيمبولي الإيطالي، فابريتزيو كورسي، للحديث من جديدة عن قضية فشل صفقة انتقال لاعبه الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الميركاتو الشتوي الماضي، وقال في تصريحات تناقلتها الصحافة المحلية أمس: «كنا على وشك إبرام صفقة ثنائية في الميركاتو السابق مع نابولي، بالاستفادة من المدافع تونيلي وانتقال بن ناصر إلى نابولي». وأضاف المتحدث قائلا: «في الأخير قرر المدافع البقاء مع سامبدوريا، والمفاوضات على الصفقة التبادلية باءت بالفشل». وفتح الرئيس فابريتزيو كورسي أبواب الرحيل على مصراعيها أمام لاعب الخضر إسماعيل بن ناصر، خاصة إذا تلقى الفريق عرضا مغريا، مفجرا مفاجأة من العيار الثقيل بإدخاله اسم نادي إنتر ميلان سباق الظفر بخدمات اللاعب السابق لأرسنال الإنجليزي. وختم رئيس إيمبولي حديثه عن بن ناصر قائلا: «سنرى في شهر ماي إن كان بن ناصر سينتقل إلى نابولي أو إلى إنتر ميلان أو الاستمرار مع إيمبولي».

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