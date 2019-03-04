رئيس الفاف شدد على احترام الأولويات والانتخبات التشريعية

السلطات الرياضية تصر على برمجة المباريات رغم الظروف الحالية!

يبدو أن السلطات الرياضية في الجزائر مصممة على إجراء مباريات كرة القدم بالرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد تزامنا مع الحركات الشعبية المطالبة بتغييرات سياسية.

قطع وزير الشباب والرياضة محمد حطاب ورئيس الفاف خير الدين زطشي الشك باليقين بخصوص إمكانية إلغاء مباريات كرة القدم بسبب المخاطر التي تهدد الجزائر في ظل الخوف من الانزلاقات في المظاهرات الشعبية عبر العديد من ولايات الوطن، وحذر المتتبعون من وقوع تجاوزات بعد اللقاءات لاسيما بعد سيناريو أزمة «الزيت والسكر» التي انطلقت من ملعبي لافيجري بالحراش وعمر حمادي ببولوغين، ورغم كل هذا إلا أن وزير الشباب والرياضة محمد حطاب أكد أن المباريات ستلعب بشكل عادي، وأضاف في هذا الصدد: «لعبت بعض المباريات هذا الأسبوع في ظروف حسنة، ونتمنى أن تجرى اللقاءات القادمة في ظروف أحسن»، وأبرز خليفة ولد علي أن الاضطرابات التي ضربت الرزنامة بلعب بعض اللقاءات وتأجيل أخرى غير جديدة على الكرة الجزائرية التي عاشت سيناريو مماثلا في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الفاف والرابطة ستجدان حلا لتسوية الأمور مستقبلا، وهي التصريحات التي تؤكد عدم تفكير السلطات الرياضية في تأجيل المنافسة، وهو ما جاء أيضا على لسان رئيس الفاف خير الدين زطشي الذي دعم تصريحات الوزير، وقال: «الجميع يعلم أننا نمر بفترة حساسة، ونحن مقبلون على انتخابات تشريعية، ويجب احترام الأولويات لأننا نهتم كثيرا بشأن البلد». واستغل زطشي الفرصة من أجل الرد على الإشاعات التي تحدثت عن توتر علاقته برئيس الرابطة عبد الكريم مدوار، مبرزا أنه لا يوجد خلاف بينهما وهما على اتصال دائم وأضاف: «كل ما طلبته من مدوار هو ضرورة التشاور معنا قبل تأجيل أي مباراة».