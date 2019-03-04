شريط الاخبار
السلطات الرياضية تصر على برمجة المباريات رغم الظروف الحالية! قيطوني يؤكد توجّه الجزائر نحو استغلال الطاقة النووية المدنية «سوفاك» يعرض تخفيضات مغرية للجزائريين «سفيتال» يلغي مسيرته المرتقبة اليوم بتيزي وزو الجزائريــــــون يتنفسـّــــــــــون السلم والحريـــــــــــة! «أقرولوغ» يستثمر 42 مليار دينار لتطوير شعبة اللحوم وتنظيم تصديرها الأرسيــــــــــــدي يهاجـــــــــــم غديـــــــــــري ونكـــــــــــاز عمال ونقابيون يتبرؤون من سيدي السعيد ويطالبون برحيله الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر الحجاج من الوكالات غير المعتمدة أحزاب التحالف الرئاسي تلتفّ حول بوتفليقة المعارضة تدعو الشعب لمواصلة الحراك انقضاء مهلة سحب استدعاءات مسابقة الترقية للأساتذة اليوم الأساتذة الجامعيون في الشارع اليوم تعيين بلال مكيد على رأس «موبيليس» خلفا لسيد أحمد زايدي استقالات ومراوغات سياسية فاشلة وحراك تقابله دعــــــــــــوات لضبط النفس إدانة موظف بالأمن العسكري غيابيا بـ5 سنوات حبسا في قضية مخدرات حجب جائزة «الزيتونة الذهبية» للفيلم الطويل " الأفلان "يثمن رسالة بوتفليقة دربال يتراجع عن تصريحاته رغم توثيقها بالصوت و الصورة 20 مترشحاً أودعوا ملفات ترشحهم لرئاسيات 2019 التماس 06 أشهر حبسا لـ 40 متظاهرا في مسيرة الجمعة طوارئ بالقرب من المجلس الدستوري بسبب احتجاجـــــــــــــــــــات الطلبة عبد العزيز بوتفليقة يتعهد بالاستجابة لمطالبة المحتجين و«تغيير النظام» في حال انتخابه تعزيزات أمنية مشددة والعاصمة تحت الحصار مقري وبن فليس ينسحبان من سباق الرئاسيات طلبة ومحامو البليدة ينتفضون ضد العهدة الخامسة الآلاف من الجالية الجزائرية يحتجون ضد العهدة الخامسة بفرنسا وبريطانيا مئات الطلبة في مسيرة سلمية بتيزي وزو طلبة بومرداس في مسيرة سلمية ضد العهدة الخامسة زعلان يودع ملف ترشح بوتفليقة وغديري يتقدم شخصيا واقصاء نكاز ومهدي الجزائر تستورد البذور من سويسرا لإنتاج القمح الصلب محليا الجيش يوقف عنصري دعم ومنقبين عن الذهب بتمنراست «أونات» يطلق عملية الترويج للسياحة الجزائرية في الخارج عرض «جازي كونفور» يأتي بمزي من الأنترنت والمكالمات المجانية! آلات عدّ النقود وكشف التزوير «تشكّك» في صحة الأوراق النقدية الجديدة القدرة الشرائية مهددة بالانهيار بسبب طبع 4000 مليار دينار في 2018 وزير العدل التونسي يشدد على مضاعفة التعاون مع الجزائر للتصدي للجرائم العابرة للحدود شبكة وطنية تروّج 17 كلغ من المخدرات بسيارة «سيال» للتمويه قيطوني يثمّن رقمنة قطاع المحروقات لرفع حجم إنتاج النفط والغاز تعيين زعلان مديرا للحملة الانتخابية لبوتفليقة خلفا لسلال
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. المنتخب الوطني
  4. السلطات الرياضية تصر على برمجة المباريات رغم الظروف الحالية!

رئيس الفاف شدد على احترام الأولويات والانتخبات التشريعية

السلطات الرياضية تصر على برمجة المباريات رغم الظروف الحالية!

  04 مارس 2019 - 20:07   قرئ 51 مرة   0 تعليق   المنتخب الوطني
السلطات الرياضية تصر على برمجة المباريات رغم الظروف الحالية!

يبدو أن السلطات الرياضية في الجزائر مصممة على إجراء مباريات كرة القدم بالرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد تزامنا مع الحركات الشعبية المطالبة بتغييرات سياسية.

قطع وزير الشباب والرياضة محمد حطاب ورئيس الفاف خير الدين زطشي الشك باليقين بخصوص إمكانية إلغاء مباريات كرة القدم بسبب المخاطر التي تهدد الجزائر في ظل الخوف من الانزلاقات في المظاهرات الشعبية عبر العديد من ولايات الوطن، وحذر المتتبعون من وقوع تجاوزات بعد اللقاءات لاسيما بعد سيناريو أزمة «الزيت والسكر» التي انطلقت من ملعبي لافيجري بالحراش وعمر حمادي ببولوغين، ورغم كل هذا إلا أن وزير الشباب والرياضة محمد حطاب أكد أن المباريات ستلعب بشكل عادي، وأضاف في هذا الصدد: «لعبت بعض المباريات هذا الأسبوع في ظروف حسنة، ونتمنى أن تجرى اللقاءات القادمة في ظروف أحسن»، وأبرز خليفة ولد علي أن الاضطرابات التي ضربت الرزنامة بلعب بعض اللقاءات وتأجيل أخرى غير جديدة على الكرة الجزائرية التي عاشت سيناريو مماثلا في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الفاف والرابطة ستجدان حلا لتسوية الأمور مستقبلا، وهي التصريحات التي تؤكد عدم تفكير السلطات الرياضية في تأجيل المنافسة، وهو ما جاء أيضا على لسان رئيس الفاف خير الدين زطشي الذي دعم تصريحات الوزير، وقال: «الجميع يعلم أننا نمر بفترة حساسة، ونحن مقبلون على انتخابات تشريعية، ويجب احترام الأولويات لأننا نهتم كثيرا بشأن البلد». واستغل زطشي الفرصة من أجل الرد على الإشاعات التي تحدثت عن توتر علاقته برئيس الرابطة عبد الكريم مدوار، مبرزا أنه لا يوجد خلاف بينهما وهما على اتصال دائم وأضاف: «كل ما طلبته من مدوار هو ضرورة التشاور معنا قبل تأجيل أي مباراة».

ل ص

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من المنتخب الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات