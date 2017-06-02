6 أسماء في قائمة ألكاراز تفضح صلاحيات الإسباني

زطشي وحداد يحوّلان "الخضر" إلى"منتخب حومة"

أثارت قائمة المنتخب الوطني التي أعلن عنها الناخب الوطني لوكاس ألكاراز، والتي دخلت في تربص مغلق بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى أمس، الكثير من ردود الأفعال في الشارع الرياضي الجزائري، لاسيما أنها حملت عدة مفاجآت.

وعد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي بإعادة الهيبة للاعب المحلي في المنتخب، غير أن الأيام أثبتت أن خليفة محمد روراوة أعاد الهيبة إلى لاعبي أكاديميته، فعلى غرار ما حدث في خرجة المنتخب الأولمبي إلى أذربيجان أين شارك عدد معتبر من لاعبي أتليتيك بارادو، وجه التقني الإسباني لوكاس ألكاراز الدعوة إلى كل من حسين عطال والطيب مزياني من الباك للمشاركة في تربص الخضر الخاص بمواجهتي غينيا والطوغو، رغم أن مدرب غرناطة الإسباني الأسبق لم يشاهد الثنائي عن كثب إلا في اللقاء التطبيقي الذي لعبته العناصر الأولمبية قبل سفريتها للمشاركة في ألعاب التضامن الاسلامي بأذربيجان أمام محليي الخضر، كما أن الثنائي لم يسبق له الاحتكاك بلاعبين من المحترف الأول على أقل تقدير، وهو ما يؤكد أن صلاحيات ألكــــــــــــــاراز محدودة في الخضر والقائمة تملى عليه من الفوق، وإلا فكيف نفسر وجود لاعبين آخرين من الفريق الذي يترأسه ثاني أقوى رجل في الفاف ربوح حداد، ويتعلق الأمر بكل منعبد الرؤوف بن غيث اللاعب السابق لأتليتيك بارادو والحالي لاتحاد العاصمة بالإضافة إلى زميله عبد الرحيم حمرة، وإن كان الأول يشارك بانتظام في مباريات أكابر سوسطارة فإن الثاني لم يلعب أي مباراة هذا الموسم مع رفقاء زماموش. وبلغت سياسة الإهمال ذروتها في المنتخب بعدما استدعى التقني الإسباني اللاعب الفرانكو جزائري إلياس حساني مدافع بوردو الفرنسي الذي يلعب على شكل إعارة مع نادي فيريا البلغاري، وجاء هذا الاستدعاء رغم أن ألكاراز نفسه أبرز خلال الندوة الصحفية أنه لم يشاهد صاحب الـ21 ربيعا يلعب، غير أن القطرة التي أفاضت الكأس في منتخب زطشي وحداد، هي استدعاء المدافع الأيسر للمولودية إبراهيم بدبودة، وهي الخطوة التي حولها أنصار العميد إلى مادة ساخرة باعتبار أن اللاعب يمر بواحد من أسوإ مواسمه، وعلقوا على الأمر بأن ألكاراز أعجب بقراوي الذي كان يشغل منصب بدبودة بعد إصابة هذا الأخير، وعندما طالب بالظهير الأيسر للعميد أتوه ببدبودة.

41 هدفا بين بلفوضيل وبونجاح وغيابهما يثير التساؤل

رحب أنصار الخضر بعودة الثنائي مجاني وفيغولي إلى التشكيلة الوطنية، بالإضافة إلى توجيه أول استدعاء للمهاجم القوي إدريس سعدي، غير أن الجماهير الجزائرية تعجبت في المقابل من قرار إبعاد بعض العناصر التي تصنع الحدث مع أنديتها، على غرار آدم وناس المطلوب بقوة من نادي نابولي الإيطالي. ويبقى قرار إبعاد الثنائي بلفوضيل وبونجاح مقابل توجيه الدعوة للاعبين لا يملكون الكثير من التجربة النقطة التي أثارت حفيظة أنصار الخضر، لاسيما أن هذين اللاعبين قد سجلا معا في الموسم الحالي ما مجموعه 41 هدفا رائعا، حيث سجل بلفوضيل 17 هدفا مع نادي ستاندار دو لياج، 3 منها في الدوري الأوروبي، بينما سجل بونجاح 24 هدفا مع السد القطري. وأجمع محبو الخضر على أن مشاركة الثنائي كانت أكثر من ضرورية مقارنة بلاعبين مغمورين وجهت لهم الدعوة لحضور التربص الذي انطلق أمس.

محمد لمين صحراوي