فيما حلوا في المركز الثالث إفريقيا

«الخضر» يواصلون تصدر قائمة أغلى المنتخبات العربية

واصل المنتخب الوطني الجزائري تصدره لقائمة أغلى المنتخبات العربية بالرغم من تراجع أسهم لاعبي «الخضر» بشكل رهيب في فترة التحويلات الصيفية الحالية مقارنة بالمواسم السابقة.

نشر أمس، موقع «ترانسفير ماركت» المختص في الإحصاءات وسوق الانتقالات، قائمة أغلى المنتخبات، وواصل «الخضر» تربعهم على عرش المنتخبات العربية، بعدما بلغت قيمة للمنتخب الوطني في السوق الكروية حوالي 140 مليون أورو حسب الموقع المختص في الانتقالات وأسعار اللاعبين، ويأتي هذا بالرغم من تراجع قيمة لاعبي المنتخب الجزائري خاصة بتراجع القيمة التسويقية لبعض اللاعبين على غرار براهيمي، سليماني وغولام، إلا أن ذلك لم يؤثر على القيمة السوقية للمنتخب الوطني، فيما احتل المنتخب المغربي المركز الثاني في ترتيب أغلى المنتخبات العربية، بقيمة بلغت حوالي 89 مليون أورو مستغلا تراجع المنتخب المصري إلى المركز الثالث بقيمة سوقية تبلغ حوالي 77 مليون أورو، واحتل المنتخب التونسي المركز الرابع عربيا بقيمة تبلغ 23.5 مليون أورو وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس يليه المنتخب الاماراتي سادسا، وعلى الصعيد الافريقي تصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب أغلى منتخبات القارة السمراء بقيمة سوقية بلغت 154 مليون أورو يليه منتخب السنغال بحوالي 145 مليون أورو ليحتل المنتخب الوطني المركز الثالث يليه المغرب ثم نيجيريا.